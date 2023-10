Flores e velas para o Dia de Finados devem ficar mais caras em Belém

As flores e velas para o Dia de Finados de 2023, na próxima quinta-feira (02), devem ficar mais caras em Belém. Um novo estudo divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) aponta que os preços das rosas comercializadas nas floriculturas da capital paraense, por exemplo, estão com um reajuste de mais de 8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. A unidade da flor está sendo vendida, em média, a R$ 15.

Apesar de os preços serem mais em conta nas portas dos cemitérios, os itens também estão mais caros. A pesquisa mostra que não há uniformidade no aumento, mas é possível afirmar que ultrapassa em mais que o dobro da inflação, estimada em torno de 4,5% nos últimos doze meses. As flores encontradas variam entre R$ 5 e R$ 10 e dependem do tipo escolhido, podendo ser o Sorriso de Maria, Crisântemos e o Galho de Monsenhor. A rosa está custando, em média, R$ 6,67.

O aumento dos preços não é sentido somente pelo consumidor. Gerson Nogueira Filho, dono de uma floricultura localizada na avenida Conselheiro Furtado, em Belém, diz que sentiu uma diferença de cerca de 10% no valor das flores cobrado pelo fornecedor - uma empresa de São Paulo. Com o cenário desse jeito, o empresário não vê outra opção a não ser repassar para o cliente. “Como a demanda é grande para todo o Brasil, o preço ainda aumenta, a gente recebe ela mais cara”, afirma.

“A procura maior é por coroa de flores artificiais, porque duram mais. Em média, elas custam R$ 200 ou R$ 300, conforme o tamanho. As rosas variam entre R$ 12 e R$ 15 e os crisântemos que são bem procurados, saem de R$ 6 a R$ 8 cada galho. A gente sempre procura produtores de boa qualidade. 90% das flores vêm de São Paulo, via terrestre. Não tem como manter um preço muito barato, nossa margem tem que ser um pouco maior, nós recolhemos impostos e ainda tem a guarda dela, para a manter em bons aspectos”, adiciona.

Movimentação

As encomendas para o Dia de Finados no estabelecimento do Gerson começaram com uma preferência por coroas de flores artificiais. Esse ano, ele conta, pelo feriado cair em dia de semana, a movimentação maior esperada será na própria quinta-feira. “No dia, ou um dia antes, começa a procura por flores para levar para a sepultura. Esse ano, a expectativa é que seja em um dia só. A procura forte deve ser só no dia mesmo. Quando o feriado cai no final de semana, a procura é, geralmente, na sexta, sábado e domingo”, frisa.

Velas

A diferença de preços envolvendo as velas, itens comumente usados no feriado de Finados, também foi notada na pesquisa do Dieese. Na porta dos cemitérios, os produtos custam entre R$ 7,00 a R$ 12,00 - o pacote com oito unidades. Já nos supermercados, de acordo com o fabricante, podem chegar a R$ 16,99. As velas de sete dias variam de R$ 8,00 a R$ 18,85 - o peso e o fornecedor, ainda, são levados em consideração para estabelecer o valor final.