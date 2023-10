Famílias paraenses devem fechar mês de outubro com consumo até 25% maior

O consumo das famílias paraenses deve fechar o mês de outubro em alta, como aponta a pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), enviada pela Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA). O levantamento mostra que, neste mês, há um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior e de 25% na comparação com outubro do ano passado. Segundo a entidade, isso significa que os consumidores tendem a gastar mais neste mês.

“A ICF é realizada nos 10 últimos dias do mês anterior e revela a tendência e a perspectiva para o mês seguinte. Varia de 0 a 200 pontos, sendo abaixo de 100 pontos nível de insatisfação e acima de 100 satisfação. No Pará, o índice, desde o mês de janeiro de 2023, vem se situando acima de 100 pontos. Em outubro, ficou em 105,6, e em outubro de 2022, o nível de consumo estava na zona de insatisfação, ou seja, abaixo dos 100 pontos, com 84,5”, detalha a assessora econômica da Federação, Lúcia Andrade.

O economista Valfredo de Farias lembra que, no ano passado, havia muita incerteza na economia, ainda com resquícios da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Por isso, os resultados de outubro de 2023 estão melhores. “O que acontece neste ano é algo que já era esperado. Houve mais recursos investidos na economia, o governo liberou várias linhas de crédito e várias ações que facilitam o consumo. Isso é bom, a princípio. Pode ser ruim lá na frente, mas isso movimentou a economia”, explica a economista.

Renda e trabalho

As avaliações da ICF em relação à renda atual demonstraram que 32,5% das famílias consideram que o valor recebido está melhor do que no ano passado, enquanto um percentual de 49,3% informou que a renda está igual à de 2022; para 17,5%, a situação está pior do que no ano passado. Já sobre o emprego atual, a maior parte dos entrevistados (41,4%) se sente mais segura do que em 2022. Outros 31,9%, igual a outubro de 2022, e 12,8%, menos seguros. Ambos os indicadores podem ter contribuído para o resultado de outubro.

Crédito

A pesquisa também fala de crédito: a proporção das famílias que acreditam que comprar a prazo está mais difícil neste ano do que no mesmo período do ano passado ficou em 32,7%, enquanto 27,5% consideraram mais fácil e 14,9% mencionaram que está igual a 2022.

“Geralmente, o crédito, a compra, estão relacionados à taxa de juros. No ano passado, a taxa de juros estava muito alta, neste ano está um pouquinho mais baixa, isso impacta diretamente no crédito a prazo. As empresas tendem a dar um parcelamento menor, e quando dão um parcelamento maior tem um rotativo de juros que vai encarecendo as coisas. O que eu posso supor é que as pessoas ainda estão meio preocupadas com o futuro”, opina o economista Valfredo de Farias.

Expectativa

As perspectivas da Fecomércio-PA são positivas para o futuro: na variação mensal, há aumento de 10,2% para a intenção de compras para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos e de 1,8% para as com renda de até 10 salários. Além disso, 46% das famílias mencionaram que a intenção seria de consumir mais, 19,2% igual ao mesmo mês do ano anterior e 29,3% menos.

Assessora econômica do órgão, Lúcia Andrade, diz que a expectativa ainda é “moderada” para novembro, quando será realizada a Black Friday, que tende a impulsionar as vendas. “Acontece em setores mais específicos. O paraense, geralmente, já faz gastos extras no mês de outubro, por ocasião das festividades do Círio. E, em novembro, com a proximidade do Natal e as festividades do final do ano, a grande maioria dos consumidores tende a conter mais os gastos de produtos gerais”, destaca a especialista.

Já Valfredo diz que o segundo semestre tende a ser muito “propício para o consumo” por conta das datas comemorativas, a exemplos dos já mencionados Black Friday e Natal. “Estamos vivendo uma espécie de ‘euforia de consumo’. A economia está tendo áreas de crescimento e isso vai incentivando também o consumo. Provavelmente, teremos um final de ano melhor do que o do ano passado, justamente porque a atividade econômica está melhor”, adianta o economista.

Intenção de Consumo no Pará

Indicador geral

Outubro/2022: 84,5

Outubro/2023: 105,6

Variação: 24,97%

Setembro/2023: 105,4

Outubro/2023: 105,6

Variação: 0,18%

Nível de consumo atual

Comprando mais: 26,4%

Comprando menos: 33,8%

Comprando a mesma coisa: 38,9%

Perspectiva de consumo

Maior que no ano passado: 46%

Menos que no ano passado: 29,3%

Igual à do ano passado: 19,2%

Fonte: Fecomércio-PA