Dia da Amizade: Hospital Regional do Marajó proporciona cuidado humanizado aos pacientes

Em alusão ao "Dia da Amizade", celebrado na última quarta-feira (14), o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado em Breves, no arquipélago do Marajó, enfatizou o comprometimento institucional para celebrar a data de modo humanizado, por meio da construção de laços afetivos entre equipe de saúde, usuários e seus acompanhantes.

Essa abordagem centrada no paciente é essencial para aumentar a qualidade dos serviços de saúde, como também para gerar melhores resultados e satisfação geral daqueles que dependem da assistência da do Sistema Público de Saúde (SUS).

Para Josilene Nobre, técnica de Enfermagem do HRPM, durante o atendimento, principalmente com os usuários que passam mais tempo nas Clínicas de Internação, há a construção de laços, estabelecendo relações de companheirismo e respeito, pois há uma troca mútua de experiências entre usuário e profissional de saúde.

“A partir das relações que se constroem, cria-se um carinho. É um grande sentimento de gratidão em conquistar a confiança dos nossos usuários. Uma sensação de dever cumprido”, disse. Ela acrescenta que se nota, também, uma melhora no clima organizacional, fazendo que os plantões se tornem mais leves e fluam melhor.

Além disso, destaca que isso contribui para a autoestima da equipe de saúde: “Há uma satisfação em poder contribuir com a recuperação e bem-estar do próximo, saber que somos conforto e suporte emocional aos nossos pacientes traz uma sensação de felicidade, bem como nos lembra que, por meio da nossa profissão, conseguimos aliviar as dores das pessoas”, concluiu Nobre.

Bendito Tavares, de 50 anos, está internado no Hospital Regional do Marajó desde 8 de janeiro deste ano. Ele relata a satisfação quanto ao seu atendimento, acrescentando que os profissionais do HRPM dão todo o suporte necessário. “O contato que tenho com os profissionais é fundamental, pois sem eles eu já teria desistido, porque não aguentaria sozinho. Eles sempre conversam comigo, me encorajando. Estou muito satisfeito com a forma que venho sendo tratado. Toda a equipe tem sido bem atenciosa. Posso dizer que construí uma relação de companheirismo e amizade com os profissionais, pois me trataram com muita humanidade, como se eu fosse alguém da família. Sou muito grato”, relatou o autônomo.

Flávia Freitas, que compõe a equipe que presta cuidados ao Benedito, relata que, durante a estadia dos usuários na unidade, estabelecer uma boa convivência é essencial, pois isso possibilita um melhor atendimento por parte da equipe de saúde, além de uma maior satisfação dos pacientes.

“Ao conquistar a confiança e carinho dos usuários, renovo o sentimento de gratidão e amor pelo que faço, transformando o ambiente de trabalho muito mais harmonioso e alegre. Me sinto muito satisfeita em ajudar. No acompanhamento do Benedito, buscamos sempre conversar com ele, dando todo suporte que ele precisa no tratamento e temos um bom retorno, ele é bem tranquilo”, contou a técnica de enfermagem.

O Hospital Regional Público do Marajó está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves, no Marajó. Mais informações poderão ser obtidas via telefones: (91) 3783 2140 / 3783 2127.