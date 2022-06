Devotos comparecem à capela da Casa Pão de Santo Antônio para primeiro dia de homenagens ao santo

Um pouco mais de cem devotos compareceram, na tarde desta terça-feira (31), à missa realizada na capela da Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá. A cerimônia religiosa presidida pelo cônego Vladian Alves marcou o começo da Trezena, que são os 13 dias de homenagens antecedentes ao Dia de Santo Antônio, comemorado pelos católicos em 13 de junho.

O sacerdote Vladian Alves explica que nesta época, os fiéis fazem orações de pedidos e graças ao santo. “Na Arquidiocese há várias igrejas que fazem celebrações da tradicional Trezena, quando ocorre esse diálogo onde se reler a vida dele [Santo Antônio], cada um faz as suas próprias orações e assim se pede uma graça especial. É claro que é Deus quem concede, mas para muitos, Santo Antônio é considerado um grande intercessor”, disse o cônego.

Durante a celebração, o eclesiástico deixou a mensagem de renascimento da esperança, após o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. “Há dois anos nós não tínhamos a Trezena aqui na casa, pois todos nós enfrentamos tantas situações difíceis. Somente agora que vários lugares estão voltando a serem frequentados aos poucos, e hoje tivemos a possibilidade de reviver esses momentos bonitos para a nossa fé cristã católica. E como Santo Antônio dizia aos seus devotos, que cessem as palavras e façam as obras. A casa do Pão de Santo Antônio é essa prova concreta das obras”, afirmou .

Homenagens na Igreja de Capuchinhos

Também começou hoje (31), e prosseguirá até 13 de junho, a Festividade de Santo Antônio 2022 da Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, com o tema “Santo Antônio e a Beleza das Virtudes: Custódio da Esperança e Pregador da Verdade”. A renda a ser obtida com a programação será revertida em prol das obras da Casa do Pão, instituição fundada pelos Freis Capuchinhos que atende idosos. A Trezena será realizada na Igreja dos Capuchinhos, na travessa Castelo Branco, 1541, esquina da avenida Conselheiro Furtado, em São Brás.