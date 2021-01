Detran oferece versão digital do Certificado de Registro de Veículo

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) oferece, a partir desta segunda-feira (11), a versão digital do Certificado de Registro de Veículo (CRV). A medida obedece à Resolução n° 809, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), válida desde 15 de dezembro de 2020. A documentação tem o mesmo valor legal do impresso em papel moeda, que ainda continuará valendo para quem já o possui, e será expedido exclusivamente no formato eletrônico para os veículos adquiridos a partir do dia 4 de janeiro de 2021.

No ano passado, além do formato digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento de Trânsito adotou exclusivamente a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Marcelo Guedes, diretor-geral do órgão, explica que o formato digital do CRV é mais uma forma de adequar os serviços prestados a novas tecnologias. “As versões digitais desses documentos buscam a informatização dos processos do órgão, que sempre foram muito voltados para papel e trabalho manual. Essas mudanças visam trazer mais agilidade à prestação dos serviços do Detran. Agora, todos os documentos de veículos são exclusivamente em formato digital”, garante o gestor.

Procedimentos - A principal mudança para a versão eletrônica do Certificado está na desvinculação do Documento Único de Transferência (DUT). Agora, quando o proprietário vender o veículo, terá de solicitar ao Detran a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e). Após o preenchimento dos dados necessários ao processo, os procedimentos para a finalização continuam sendo o reconhecimento em cartório e a comunicação da venda do veículo — que pode ser realizada de forma presencial ou nos próprios cartórios listados no site do órgão.

Os portadores do CRV físico, emitido até 31 de dezembro de 2020, poderão utilizá-lo apenas mais uma vez, em caso de venda do veículo. Caso ocorra a necessidade da retirada da segunda via do documento físico, será necessário solicitar o atendimento ao Detran para obter o documento, já no formato digital, e também a ATPV-e, caso o proprietário queira transferir o veículo.

O CRV-e estará disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), além de poder ser acessado pelo site do Detran ou no portal de serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).