Deslizamento em Abaetetuba: Famílias recebem kits humanitários

Duzentas e doze famílias atingidas pelo deslizamento de terra em Abaetetuba, nordeste paraense, receberam nesta quarta-feira (22) kits humanitários, que incluem alimentos, água, material de higiene pessoal, além colchões, lençóis e travesseiros. A distribuição dos materiais foi realizada no ginásio municipal da cidade e beneficiou um total de 630 pessoas, impactadas pelo desastre natural. A iniciativa faz parte do pacote de ações emergenciais proporcionadas pelo Governo do Pará, com o intuito de minimizar os prejuízos à população abaetetubense. O laudo com as causas do deslizamento de terra ficará pronto nas próximas semanas.

O Governo do Pará já concedeu benefícios do programa “Recomeçar”, no valor de um salário mínimo. Também assegurou diversos serviços, por meio das carretas do TerPaz, como a emissão de documentos oficiais e o atendimento médico aos moradores atingidos.

Socorro Bitencourt, de 51 anos, morava com o filho e a sobrinha em uma casa de três cômodos. O imóvel, localizado às margens do rio Tocantins, está inacessível por causa do perigo indicado pela Defesa Civil Estadual. Sem emprego formal, Socorro vive de pequenos trabalhos realizados em casa de conhecidos. Assim que soube da ajuda enviada pelo governo estadual, ela se deslocou ao ginásio municipal para ser beneficiada nesta quarta.

“Tivemos que sair de casa às pressas. Não pegamos nada. De lá para cá, o governador nos deu vários benefícios, como o aluguel e o salário mínimo do programa Recomeçar. Para mim, está sendo de excelente ajuda, pois eu estava precisando. Será muito útil. Eu estou me sentindo abraçada, pois a gente já estava recebendo cestas básicas, e agora mais essa ajuda”, disse Socorro.

“Essa ação de hoje é a continuidade das ações do governo. Estamos entregando colchões, kit higiene, kit limpeza, neste trabalho de apoio ao município de Abaetetuba, com valor superior a um milhão de reais”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó.

Laudo com as causas do deslizamento ficará pronto nas próximas semanas

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (Sedop) fez a contratação de técnicos cientistas da Universidade Federal do Pará (UFPA), Geólogos e Geofísicos, para mapear a dimensão do comprometimento do solo. O laudo que irá indicar as causas do deslizamento deve ser emitido nas próximas semanas. O estudo vai indicar se o chamado “Polígono de risco” será ampliado, em decisão conjunta entre as gestões estaduais e municipais.

“Nossos moradores já estão sendo atendidos. Agora é a parte mais difícil, saber se essas pessoas vão ou não poder retornar para suas casas. Todo o nosso trabalho, tanto do governo do Estado quanto da prefeitura, é para que as nossas decisões sejam baseadas em laudos técnicos”, disse a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho.