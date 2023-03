Deslizamento em Abaetetuba: famílias reclamam do valor do aluguel pago pela prefeitura

As famílias atingidas pelo deslizamento de terra, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, dizem que o valor pago pela Prefeitura é insuficiente para alugar um imóvel. "Está muito difícil encontrar aluguel no valor de R$ 500", disse Claudeci Rodrigues Baia, 45 anos. "Não existe aluguel com esse valor", afirmou. A média é em torno de R$ 700.

Outro problema enfrentado pelas famílias é que os donos dos imóveis não querem alugar quando sabem que o valor será pago pela prefeitura. "Eles não querem. Querem o dinheiro de imediato. Alugou, pagou", disse Claudeci.

Segundo ela, várias famílias ainda não alugaram casa por esse motivo. A família de Claudeci é uma das 108 famílias que residiam nos bairros São João e São José e que deixaram suas casas no domingo. Apenas a família de Claudeci, formada por ela e pelo marido, ficaram alojadas no ginásio esportivo, onde também está ocorrendo a doação de sapatos e outros objetos para as famílias.

Os moradores ficam reunidos no ginásio. E, na manhã desta quinta-feira (2), eles deram essas declarações à Redação Integrada. Claudeci morava há mais de 20 anos no bairro São José. A estrutura da casa dela está comprometida e ela não poderá voltar para o imóvel. Ela foi para o ginásio com o marido e a filha. "Já fizemos uma 'mina' de cadastro. A gente precisa de solução. Nós perdemos tudo", afirmou. As demais famílias foram para as casas de parentes. A Redação Integrada solicitou um posicionamento da Prefeitura de Abaetetuba e aguarda retorno.