Deslizamento em Abaetetuba: autoridades proíbem navegação no entorno de torre de energia

Está proibida a navegação na área de entorno à torre de energia afetada pelo deslizamento de terra na margem do rio Maratauíra, no bairro São José, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Esse deslocamento do solo ocorreu no dia 26 de fevereiro deste ano e afetou 132 famílias nos bairros São João e São José, que tiveram que deixar suas casas.

Por solicitação da Prefeitura de Abaetetuba, a Capitania dos Portos promoveu o isolamento e a interdição da área, pois, segundo informação técnica da distribuidora de energia, há o risco de tombamento da torre. As informações foram divulgadas, na quinta-feira (17), pela Prefeitura de Abaetetuba.

