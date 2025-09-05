Desfile escolar pelo Dia da Independência mobiliza alunos e professores de Barcarena
Alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino participaram ato cívico na avenida Cronge da Silvera, na orla da cidade
A Secretaria Municipal de Educação de Barcarena realizou, nesta sexta-feira (5), o desfile escolar em alusão do Dia da Independência, que se comemora no próximo no domingo, 7.
Alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino participaram ato cívico na avenida Cronge da Silvera, na orla da cidade. O prefeito Renato Ogawa e a vice-prefeita Cristina Vilaça prestigiaram o evento.
As escolas levaram para a avenida temas como a cultura oceânica. Atualmente, 100% das unidades de ensino tratam esse assunto na sala de aula. A preservação das áreas verdes também foram apresentadas pelos alunos.
A Semed cuida de mais de 100 escolas da rede municipal. A maioria já recebeu melhorias da gestão. Todas participaram do desfile desta sexta-feira. A mancha dos alunos ocorreu pela manhã e à tarde.
As últimas apresentações foram realizadas no período noturno. Para a Secretaria de Educação, o desfile escolar foi um momento celebrativo e pedagógico, especialmente pela apresentação dos exitosos projetos educativos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA