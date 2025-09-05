Capa Jornal Amazônia
Desfile escolar pelo Dia da Independência mobiliza alunos e professores de Barcarena

Alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino participaram ato cívico na avenida Cronge da Silvera, na orla da cidade

Larissa Costa
fonte

Pequenos estudantes levaram um pouco da cultura de Barcarena para as ruas da cidade (Divulgação/ Ascom PMB)

A Secretaria Municipal de Educação de Barcarena realizou, nesta sexta-feira (5), o desfile escolar em alusão do Dia da Independência, que se comemora no próximo no domingo, 7. 

Alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino participaram ato cívico na avenida Cronge da Silvera, na orla da cidade. O prefeito Renato Ogawa e a vice-prefeita Cristina Vilaça prestigiaram o evento. 

image O cuidado com os rios e os alimentos advindos dele foram lembrados durante o desfile (Divulgação)

As escolas levaram para a avenida temas como a cultura oceânica. Atualmente, 100% das unidades de ensino tratam esse assunto na sala de aula. A preservação das áreas verdes também foram apresentadas pelos alunos. 

image Comemoração pelo Dia da Raça toma conta das ruas de Barcarena (Divulgação)

A Semed cuida de mais de 100 escolas da rede municipal. A maioria já recebeu melhorias da gestão. Todas participaram do desfile desta sexta-feira. A mancha dos alunos ocorreu pela manhã e à tarde. 

image Crianças de todas as idades participaram do desfile do Dia da Raça (Divulgação)

As últimas apresentações foram realizadas no período noturno. Para a Secretaria de Educação, o desfile escolar foi um momento celebrativo e pedagógico, especialmente pela apresentação dos exitosos projetos educativos.

