Desastres naturais afetaram mais de 33 mil moradores no Pará

Mais de 33 mil moradores, no Pará, foram afetados por desastres naturais. O levantamento é do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. De janeiro a agosto de 2021, 40 municípios paraenses decretaram situação de emergência em seus territórios. Para ser mais exato, 33.598 pessoas foram atingidas por desastres naturais. A corporação informou ainda que, nesse período, houve a distribuição de 36.174 kits de ajuda humanitária em todo o Pará.

Esta semana, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Monte Alegre, no oeste do Estado, atingidas por desastres naturais. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU). Mais de 800 famílias foram afetadas diretamente pelas chuvas no município. Em Monte Alegre, as famílias afetadas pela cheia dos rios Amazonas e Gurupatuba (este um afluente do rio Amazonas) residem nas zonas urbana e ribeirinha. Coordenador da Defesa Civil Municipal de Monte Alegre, Leomar Araújo disse, nesta quinta-feira (12), que a portaria publicada na quarta-feira (11), a de número 1.636, beneficia 808 famílias afetadas diretamente. Um total de 2.727 pessoas. Essas famílias residem nas zonas rural e ribeirinha.

Em Marabá, por exemplo, a inundação dos rios Itacaiúnas e Tocantins atinge, todos os anos, centenas de moradores. Em 2021, a prefeitura atendeu 531 famílias - entre desabrigadas e desalojadas. As chuvas atingiram moradores de 26 bairros da cidade e a comunidade rural Carrapato. Desalojado é quem saiu de casa, mas não necessariamente a perdeu, e não está em abrigo público. A pessoa vai para a casa de um parente ou de um amigo. Já desabrigado é quem perdeu a casa e está em um abrigo público. A diferença do desabrigado para desalojado é uma definição da Secretaria Nacional de Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgou a relação de praticamente todos os municípios em situação de emergência:

Itupiranga, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Eldorado do Carajás, Ipixuna do Pará, Água Azul do Norte, Óbidos, Marabá, Rondon do Pará, Tucumã, São Félix do Xingu, Pacajá, Rio Maria, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Alenquer, Rurópolis, Novo Repartimento, Aveiro, São João do Araguaia, Trairão, Jacareacanga, Novo Progresso, Nova Ipixuna, Baião, Redenção, Almeirim, Oriximiná, Santa Maria das Barreiras, Belterra, Alenquer, Curuá, Monte Alegre, Terra Santa, Faro, Juruti, Prainha e Santarém.

Defesa Civil Nacional atendeu 23 cidades paraenses no primeiro semestre de 2021

E, neste primeiro semestre de 2021, 23 municípios do Pará foram atendidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional. Ao todo foram R$ 12,7 milhões disponibilizados para essas cidades, informou a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Regional:

Eis a relação das cidades, os serviços feitos e o valor pago:

Alenquer: aquisição de cestas básicas, kit higiene pessoal, kits de limpeza e kits dormitórios. Valor pago: R$ 1.308.707,40

Almeirim: aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits de limpeza: R$ 792.180,70

Aveiro: aquisição de kits de ajuda humanitária: R$ 520.944,00.

Belterra: aquisição de cesta básica, kit higiene pessoal, kit limpeza, kit dormitório e aquisição de colchão de solteiro: R$ 668.355,80

Bom Jesus do Tocantins: kit alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório: R$ 76.953,00

Bom Jesus do Tocantins: restabelecimento de bueiro. Não foi informado o valor pago.

Curuá: aquisição de cestas básicas, kit limpeza, higiene e dormitório. R$: 666.525,42

Dom Eliseu: kits alimentação, dormitório, limpeza, higiene pessoal e colchão solteiro; R$: 87.600,00

Eldorado do Carajás: kit alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório. R$: 114.374,66

Ipixuna do Pará: aquisição de cestas básicas: R$ 291.484,10

Itupiranga: aquisição de kit alimentação: R$ 222.316,09

Itupiranga: recuperação de bueiro. R$ 265.000,00

Jacareacanga: aquisição de kits de ajuda humanitária: R$ 854.716,80

Nova Ipixuna: kit alimentação (cestas básicas), kit limpeza, kit higiene pessoal, colchões de solteiro e kit dormitório: R$ 636.440,00

Novo Progresso: aquisição de kits de ajuda humanitária, água mineral, kit de higiene pessoal e aquisição colchão de solteiro: R$ 436.274,36

Novo Repartimento: instalação de bueiro: R$ 94.084,66. Não foi informado o valor pago.

Óbidos: restabelecimento de trafegabilidade: R$ 86.747,84

Óbidos: kit alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório: R$ 907.482,00

Oriximiná: kit alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório. R$: 854.807,25

Prainha: aquisição de kits de alimentação, kit limpeza e dormitório.

Rio Maria: kit alimentação limpeza, higiene pessoal e dormitório: R$ 318.542,00

Rurópolis: recurso para aquisição de cestas de alimentos e kit de higiene pessoal: R$ 903.183,00

Santarém: aquisição de cesta básica, kit dormitório, kit limpeza e kit higiene pessoal: R$ 1.415.562,00

São Félix do Xingu: aquisição de kit alimentação: R$ 149.491,85

São Félix do Xingu restabelecimento de sistema de drenagem: R$ 448.430,86

Terra Santa: aquisição de kit de alimentação, kit limpeza e kits dormitório de emergência: R$ 574.685,44

Tucumã: restabelecimento de bueiros, pontes e sistemas de drenagem