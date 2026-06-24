Defensoria do Pará inscreve para mutirão de atendimentos sobre reconhecimento de paternidade

A 5ª edição da campanha nacional “Meu Pai Tem Nome”, mutirão de serviços voltados ao reconhecimento de paternidade, está com inscrições abertas até 17 de julho. Realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), a campanha será no dia 8 de agosto, de forma simultânea, em 20 municípios paraenses.

Durante a ação, serão oferecidos os seguintes serviços: reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade; exame de DNA; divórcio consensual e litigioso; ações sobre pensão alimentícia; reconhecimento e dissolução de união estável; e reconhecimento socioafetivo de paternidade e maternidade (para maiores de 12 anos). O público-alvo são crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Na Região Metropolitana, os atendimentos serão em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará e Castanhal, além do distrito de Icoaraci. Nos interiores, a campanha chega a Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Paragominas, Marabá, Itaituba, Parauapebas, Redenção, Santarém, Tucuruí, Capanema, Moju e Portel.

Agendamentos

Na Grande Belém, os atendimentos devem ser agendados pelo Conexão Defensoria, por meio do número 129, ou presencialmente nas Estações Cidadania dos shopping centers Metrópole ou Bosque Grão-Pará. Nos interiores, o agendamento é presencial nas unidades da Defensoria de cada cidade.

Dia D

Conhecido como o Dia D do reconhecimento de paternidade, a campanha nacional “Meu Pai Tem Nome” é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e tem como objetivo combater o sub-registro civil e fortalecer vínculos familiares.

De acordo com o Portal da Transparência dos Registro Civis, mais de 1,7 milhão crianças que nasceram na última década no Brasil possuem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. Os dados indicam ainda que, em 2025, cerca de 174 mil recém-nascidos não tiveram o nome do pai incluído no registro.

Direito que impacta na história das famílias

Para a defensora pública-geral, Mônica Belém, o reconhecimento da paternidade representa a garantia de um direito que impacta diretamente a história de milhares de famílias. "Toda pessoa tem o direito de ter sua origem reconhecida. Quando esse direito é assegurado, garantimos não apenas o acesso a outros direitos, mas também o fortalecimento dos vínculos familiares e o reconhecimento da própria história. A campanha 'Meu Pai Tem Nome' existe para tornar esse direito mais acessível e permitir que mais pessoas tenham a oportunidade de construir esse capítulo de suas vidas com o apoio da Defensoria Pública", afirmou.

A campanha nacional “Meu Pai Tem Nome” já demonstrou impacto significativo em diversas localidades do Pará nas edições anteriores. Em 2025, em sua quarta edição, o programa chegou a 23 localidades paraenses.

Serviço:

Mutirão de atendimentos de reconhecimento de paternidade ‘Meu Pai Tem Nome’

Data: 8 de agosto de 2026

Inscrições: até 17 de julho de 2026

Agendamentos:

Região Metropolitana de Belém: Conexão Defensoria 129 ou presencialmente nas Estações Cidadania dos shopping centers Metrópole e Bosque Grão-Pará;

Municípios do interior: Presencialmente nas unidades da Defensoria Pública participantes da campanha.

Confira os locais da ação:

Belém e Região Metropolitana:

Defensoria Pública em Belém

Endereço: Rua Senador Manoel Barata, nº 50, bairro da Campina



Defensoria Pública de Ananindeua

Endereço: Rodovia BR-16, km 08, s/n, esquina com a Rua 2 de Junho, bairro Centro



Defensoria Pública de Icoaraci

Endereço: Rua Manoel Barata, nº 1278, bairro da Ponta Grossa



Defensoria Pública de Marituba

Endereço: Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 198, bairro Mirizal



Defensoria Pública de Benevides

Endereço: Rua João Fanjas, nº 230, bairro Centro



Defensoria Pública de Santa Izabel

Endereço: Rua Guilherme Azevedo, s/n, bairro Centro



Defensoria Pública de Castanhal

Endereço: Rua Senador Antônio Lemos, nº 946, bairro Centro



Municípios do Interior:

Defensoria Pública de Abaetetuba

Endereço: Travessa Santos Dumont, s/n, entre Rua Lauro Sodré e Rua Magno de Araújo, bairro Centro

Telefone: (91) 98122-8261



Defensoria Pública de Altamira

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1651, bairro Esplanada do Xingu Telefone: (93) 98114-8158



Defensoria Pública de Bragança

Endereço: Rua Doutor Roberto, nº 695, bairro Alegre

Telefone: (91) 98156-8827



Defensoria Pública de Breves

Endereço: Rua Mário Curica, nº 365, bairro Centro

Telefone: (91) 98407-2733



Defensoria Pública de Capanema

Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 439, bairro Centro

Telefone: (91) 98121-5442



Defensoria Pública de Itaituba

Endereço: Av. Manfredo Barata, nº 788, bairro Aeroporto Velho

Telefone: (93) 98408-6597



Defensoria Pública de Marabá

Endereço: Rodovia BR-230, s/n, bairro Amapá



Defensoria Pública de Moju

Endereço: Rua 7 de Setembro, nº 28, bairro Centro

Telefone: (91) 98586-3724



Defensoria Pública de Paragominas

Endereço: Rua Rio Finex, nº 75, bairro Centro



Defensoria Pública de Parauapebas

Endereço: Rua C, nº 500, bairro Cidade Nova

Telefone: (94) 99305-3900



Defensoria Pública de Portel

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, nº 510, bairro Centro



Defensoria Pública de Redenção

Endereço: Avenida Wilma Guimarães Penna, nº 336, Residencial Park dos Buritis II

Telefone: (94) 98112-7069



Defensoria Pública de Santarém

Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº 2720, bairro Aparecida

Telefone: (91) 91 98502-6761



Defensoria Pública de Tucuruí

Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 150, bairro São Francisco

Telefone: (94) 98119-3678