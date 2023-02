De Marituba para Castanhal

O empresário e maquiador Alex Felipe Lopes do Nascimento, de 32 anos, é natural de Marituba e escolheu Castanhal para morar e ser feliz. Hoje é sócio de dois salões de beleza, um adulto e um infantil, trabalha ainda como consultor de negócios e faz todas as divulgações dos seus empreendimentos sozinho em suas redes sociais. Alex Lopes, como é conhecido, é apaixonado pela cidade que lhe acolhe há 13 anos.

Antes de vir de vez para o município, Castanhal era apenas um lugar de descanso e refúgio. “Em 2008 comecei a vir apenas para passear aos finais de semana e em 2010 resolvi vir morar para fazer curso e ter mais oportunidade na vida. Antes de vir pra Castanhal eu não tinha perspectiva de nada. Eu era um estudante do ensino médio”, relembrou.

Alex trabalhava como ajudante no lanche do irmão. “Eu era chapista do lanche do meu irmão durante a semana e no final de semana eu vinha para cá para espairecer. Em 2010 eu mudei pra fazer curso técnico em segurança do trabalho. Achava que aqui era mais fácil até por causa da locomoção. Em Belém tudo é mais longe e tinha que pegar ônibus. Na época Castanhal era mais pacata e me apaixonei. Fui morar no Apeú”, relembrou.

A escolha de curso técnico foi por ser uma forma mais fácil de entrar no mercado de trabalho e foi o que aconteceu. Alex trabalhou por cinco anos na profissão. “Eu trabalhava em Belém e morava em Castanhal", disse Alex Lopes.

O começo

A maquiagem começou lá no ensino médio quando o empresário morava em Marituba. Uma de suas irmãs ganhou um concurso de rua e o prêmio foi um estojo de maquiagem e ele passou a maquiá-la todos os dias antes de irem para escola. “A gente chegava atrasado todo dia”, disse Alex Lopez.

Em 2015 começou a maquiar como hobby as pessoas mais próximas. “A gente ia para as festas e eu maquiava as amigas, irmã, a minha mãe e com as coisas delas. Até que em 2015 fomos para um aniversário de 15 anos de uma prima, e eu separei as maquiagens da minha mãe e da minha irmã para irmos. Mas quando a gente chegou lá a aniversariante tinha cancelado o salão para fazer comigo. E foi um impacto pra mim porque eu nunca tinha feito algo assim, mas como eu posta algumas coisas na minha rede social ela quis fazer comigo. E eu fiz maquiagem e penteado da aniversariante”, contou.

O primeiro dinheiro

Uma amiga de Belém viu o trabalho postado e também quis os serviços profissionais do Alex. “Ela e a amiga tinham uma formatura para ir e perguntou quanto eu cobrava e eu não sabia quanto pedir e nem tinha maquiagem. Peguei da minha irmã mais nova que já tinha muita maquiagem e disse me empresta que eu vou ganhar um dinheiro e cobrei 50 reais cabelo e maquiagem de cada uma. E voltei na van pensado que dava certo.

Foi a partir deste momento que Alex Lopes começou a investir nas redes sociais e a comprar as primeiras maquiagem. “A demanda começou a aumentar, mas ainda trabalhava em Belém como segurança do trabalho. “Em 2016 decidi ficar trabalhando somente em Castanhal e pedi demissão. E com o dinheiro da rescisão investi em alguma coisas para trabalhar com as maquiagens aos finais de semana e durante a semana comecei um outro trabalho em uma loja e iniciei a faculdade de direito”, contou.

Final de 2017 veio a decisão que mudou de vez a sua vida. “Eu não me via como advogado e tranquei a faculdade e sai da loja. E resolvi investir somente na maquiagem. Pedi a minha mãe para comprar a minha primeira cadeira no cartão dela e na época custava 1,600 reais e era muito caro para mim, mandei fazer uma bancada muito simples com espelho de marreteiro e atendia no quarto do meu apartamento”, contou o empreendedor.

Aos poucos o maquiador foi ficando bastante conhecido em Castanhal e a demanda foi aumentando e no ano seguinte atendeu a primeira noiva. Em 2018 consegui meu lavatório de plástico e começaram as produções e quando me dei conta já estava atendendo 20 pessoas em um quarto. Até que uma noiva com mais 15 pessoas contratou meu serviço e tivemos que adaptar o apartamento todo”, relembrou o empresário.

De lá pra cá o trabalho só cresceu e o transformou em especialista em noivas e madrinhas. E a cidade que era apenas o refúgio do menino de 18 anos que gostava também de vir para o município para comer “o famoso pão de queijo”, hoje é seu referencial. “Castanhal representa o meu negócio. Ele é acolhedor, fantástico. Aqui as pessoas conseguem vender desde a farinha ao meu serviço de noivas. As pessoas são consumistas e conseguimos fazer negócios. Se vive no interior e se pensa com o cidade grande. Sou grato a tudo que conquistei em Castanhal e não conseguiria em outro lugar”, observou.