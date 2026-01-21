Cursinho Popular da UFPA em Capanema abre inscrições para seleção com 60 vagas

O Processo Seletivo 2026 do Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider (PS CPHS 2026), da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Capanema, está com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro. A iniciativa, que funciona como projeto de extensão, tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade local às universidades. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no campus, mediante entrega da ficha disponível no edital.

As disciplinas ministradas serão: Matemática, Português, Literatura, Redação, Inglês, Espanhol, Geografia, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, História e Física. Para a turma de 2026, são ofertadas 60 vagas, sendo 42 vagas destinadas aos estudantes de escolas públicas em situação de vulnerabilidade e 18 vagas destinadas aos estudantes bolsistas de instituições privadas, desde que enquadrados no requisito de vulnerabilidade socioeconômica.

O público alvo é composto por secundaristas de escolas públicas, concluintes do Ensino Médio e estudantes com bolsa em escolas particulares que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente no Campus de Capanema, localizado na avenida Barão de Capanema, 1201. Há dois horários para realizar a inscrição: pela manhã, das 09h às 12h; e no turno da tarde, das 15h às 18h.

Para se inscrever é preciso preencher a ficha disponível no Anexo 1 do edital e junto com a ficha de inscrição é necessário entregar a cópia e original do certificado de conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula no terceiro ano do Ensino Médio; RG (Registro geral); histórico escolar; e declaração de estudante bolsista (em caso de candidatos bolsistas em escolas privadas) e autodeclaração de vulnerabilidade socioeconômica.

Documentos

Os documentos para comprovar a vulnerabilidade socioeconômica também devem ser entregues no momento da inscrição. São eles: conta de energia ou declaração de ausência de fatura de energia; declaração de desemprego (se for o caso); declaração de rendimento de trabalhador autônomo (formal ou informal); declaração de moradia; conta de água; comprovante de plano de saúde; gastos aproximados com medicação de uso contínuo; conta de telefone/ celular; fatura de cartão de crédito, de tv a cabo/Internet e similares; recibo de aluguel/condomínio, e outros comprovantes de despesas.

Extensão

O projeto de extensão Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider, recentemente aprovado no Edital Proex nº 08/2025, referente ao Programa de Extensão Inclusiva Avançada – Nordeste Paraense (Proexia Nordeste Paraense), da Universidade Federal do Pará (UFPA), é uma ação de extensão universitária desenvolvida no Campus Universitário de Capanema.

Serviço

Processo Seletivo 2026 do Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider

Inscrições: até o dia 23 de janeiro, das 9h às 12h e das 15h às 18h, presencialmente no Campus Capanema

