Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Cursinho Popular da UFPA em Capanema abre inscrições para seleção com 60 vagas

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no campus

O Liberal
fonte

Campus Capanema da UFPA (Foto: Lucas Araújo | Divulgação UFPA)

O Processo Seletivo 2026 do Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider (PS CPHS 2026), da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Capanema, está com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro. A iniciativa, que funciona como projeto de extensão, tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade local às universidades. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no campus, mediante entrega da ficha disponível no edital.

As disciplinas ministradas serão: Matemática, Português, Literatura, Redação, Inglês, Espanhol, Geografia, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, História e Física. Para a turma de 2026, são ofertadas 60 vagas, sendo 42 vagas destinadas aos estudantes de escolas públicas em situação de vulnerabilidade e 18 vagas destinadas aos estudantes bolsistas de instituições privadas, desde que enquadrados no requisito de vulnerabilidade socioeconômica. 

O público alvo é composto por secundaristas de escolas públicas, concluintes do Ensino Médio e estudantes com bolsa em escolas particulares que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente no Campus de Capanema, localizado na avenida Barão de Capanema, 1201. Há dois horários para realizar a inscrição: pela manhã, das 09h às 12h; e no turno da tarde, das 15h às 18h.

Para se inscrever é preciso preencher a ficha disponível no Anexo 1 do edital e junto com a ficha de inscrição é necessário entregar a cópia e original do certificado de conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula no terceiro ano do Ensino Médio; RG (Registro geral); histórico escolar; e declaração de estudante bolsista (em caso de candidatos bolsistas em escolas privadas) e autodeclaração de vulnerabilidade socioeconômica.

Documentos

Os documentos para comprovar a vulnerabilidade socioeconômica também devem ser entregues no momento da inscrição. São eles: conta de energia ou declaração de ausência de fatura de energia; declaração de desemprego (se for o caso); declaração de rendimento de trabalhador autônomo (formal ou informal); declaração de moradia; conta de água; comprovante de plano de saúde; gastos aproximados com medicação de uso contínuo; conta de telefone/ celular; fatura de cartão de crédito, de tv a cabo/Internet e similares; recibo de aluguel/condomínio, e outros comprovantes de despesas.

Extensão

O projeto de extensão Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider, recentemente aprovado no Edital Proex nº 08/2025, referente ao Programa de Extensão Inclusiva Avançada – Nordeste Paraense (Proexia Nordeste Paraense), da Universidade Federal do Pará (UFPA), é uma ação de extensão universitária desenvolvida no Campus Universitário de Capanema.

Serviço

Processo Seletivo 2026 do Cursinho Popular Professor Dr. Horácio Schneider

Inscrições: até o dia 23 de janeiro, das 9h às 12h e das 15h às 18h, presencialmente no Campus Capanema

As disciplinas ministradas serão: Matemática, Português, Literatura, Redação, Inglês, Espanhol, Geografia, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, História e Física

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cursinho

ufpa capanema
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Menino de 5 anos leva picada de jararaca no Pará

A criança apresentava quadro clínico estável, com funções neurológicas preservadas e sem sinais de ação ativa do veneno

21.01.26 17h14

MEDIDA

UFPA volta a aplicar bonificação de 10% no Processo Seletivo 2026 para alunos do Pará

A universidade detalhou a informação, por meio de nota, nesta quarta-feira (21)

21.01.26 16h42

POLÍCIA

Operação Iara desarticula rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do rio Solimões

Ação ocorreu nesta quarta-feira (21) no Pará e em outros sete Estados, com bloqueio de R$ 58 milhões

21.01.26 16h31

EDUCAÇÃO

Ministério Público cobra explicações sobre fechamento de escola Maroja Neto, na Pedreira

Ação Civil Pública (ACP), transitada em julgado, determinou a reforma do prédio original da escola referência em EJA e Educação Especial

21.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda