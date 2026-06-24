Cursinho Alternativo da Uepa promove Aulão Junino gratuito neste domingo (28)

Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão uma oportunidade gratuita de reforçar os estudos neste domingo (28), em Belém. O Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza o segundo Aulão Junino, voltado à revisão de conteúdos e à ampliação do repertório dos candidatos para a prova. A programação será a partir das 8h30, no Auditório Paulo Freire, localizado no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, no bairro do Telégrafo, e contará com a participação das equipes de Redação, Biologia, Química e Física.

Neste ano, o tema escolhido para nortear as discussões é “O preço ambiental e nutricional do agronegócio no Brasil”. A proposta é trabalhar o assunto de forma interdisciplinar, relacionando diferentes áreas do conhecimento e contribuindo para a construção de argumentos que podem ser utilizados na redação do Enem.

Ao todo, foram disponibilizadas 300 vagas para a comunidade. A participação depende de inscrição prévia com preenchimento de formulário disponível no site da Uepa e AQUI. Dentre as informações necessárias: nome completo, e-mail, idade, escolaridade, contato de WhatsApp. E a participação também depende da confirmação enviada por e-mail, que deverá ser apresentada no dia do evento.

Cursinho alternativo

Criado em 2007, o Cursinho Alternativo é um projeto de extensão do CCSE/Uepa voltado à preparação gratuita de estudantes da rede pública de ensino e bolsistas integrais. Além de contribuir para o acesso ao ensino superior, o projeto também auxilia na formação de acadêmicos da universidade que atuam como professores voluntários.

Segundo a organização, o Aulão Junino busca oferecer um ambiente de aprendizado, troca de experiências e incentivo à permanência nos estudos para estudantes que se preparam para o exame.

Serviço

2º Aulão Junino do Cursinho Alternativo da Uepa

Tema: “O preço ambiental e nutricional do agronegócio no Brasil”

Quando: Domingo, 28 de junho

Horário: 8h30

Onde: Auditório Paulo Freire (CCSE/Uepa) – Campus I

Endereço: Travessa Djalma Dutra, bairro do Telégrafo, em Belém

Disciplinas: Redação, Biologia, Química e Física

Vagas: 300

Participação: Gratuita, mediante inscrição prévia e apresentação do e-mail de confirmação (formulário para inscrição)