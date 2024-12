Cuidados com os pets na virada do ano: proteja seu 'aumigo' dos fogos de artifício

A virada do ano é um momento de celebração, mas para os animais de estimação, pode ser um período de grande estresse e risco. O barulho dos fogos de artifício, que para os humanos é parte da festa, pode ser extremamente perturbador para cães e gatos. Dra. Maria Ester M. Rodrigues, médica veterinária, de 42 anos, explica que os ouvidos dos animais são muito mais sensíveis ao som, tornando o estrondo dos fogos algo aterrorizante. “Os pets escutam os fogos com uma intensidade muito maior do que nós. O som pode liberar hormônios como cortisol, que causam estresse e podem desencadear reações de fuga. Isso é ainda mais preocupante em animais com comorbidades, obesidade ou doenças pré-existentes. Por isso, é fundamental prepararmos um ambiente seguro para eles”, orienta.

Principais cuidados na virada do ano

A médica veterinária enfatiza que o ideal é não deixar os animais sozinhos durante as comemorações. Eles devem estar em locais seguros, como um quarto fechado, com portas e janelas trancadas para evitar fugas.“Para os gatos, que são naturalmente mais fujões, recomendo deixá-los dentro de caixinhas de transporte na virada. Já para os cães, um local seguro com brinquedos, petiscos e uma música ambiente pode ajudar a relaxá-los. Se possível, ligar a TV ou rádio também ajuda a mascarar o som dos fogos”, sugere Dra. Maria Ester.

Além disso, é importante providenciar uma identificação para os pets, como uma coleira com plaquinha contendo o nome do animal, telefone e endereço. Em casos de fuga, essa medida aumenta as chances de o animal ser encontrado rapidamente.

Alternativas para acalmar os animais

Para reduzir o estresse, existem calmantes à base de florais, que podem ser prescritos por um veterinário. Dra. Maria Ester alerta que, embora os calmantes sejam bem-vindos, é fundamental evitar sedativos ou medicamentos mais fortes sem orientação profissional, pois podem agravar o estado do animal.“O calmante deve ser administrado conforme o peso do animal e sob orientação do veterinário. É uma medida segura e eficaz para deixar o pet mais tranquilo, tanto no Natal quanto no Réveillon”, explica a veterinária.

Atenção especial para felinos

Os gatos, por sua natureza, são mais suscetíveis ao estresse em situações de barulho intenso. Além de deixá-los em caixinhas de transporte, é importante garantir que eles tenham um local onde possam se esconder. “Brinquedos e petiscos ajudam a aliviar o estresse, mas a prioridade é a segurança”, reforça Dra. Maria Ester.

Reflexão sobre o uso de fogos de artifício

Por fim, é importante lembrar que a escolha de fogos silenciosos é uma forma de respeito não apenas aos animais, mas também a pessoas idosas, bebês e indivíduos sensíveis ao som. Diversas cidades, assim como Belém, de acordo com A Lei 608/2022 da Câmara Municipal de Belém proíbe o uso de fogos de estampido e de artifícios que produzam ruídos, têm adotado legislações que limitam o uso de fogos barulhentos, e essa é uma prática que merece ser incentivada.

Com os cuidados certos, é possível garantir que seu amigo de quatro patas passe pela virada do ano com mais segurança e tranquilidade. Afinal, eles são parte da família e também merecem começar o ano novo de forma feliz e saudável.