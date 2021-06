Hospital Materno-infantil de Barcarena registra aumento no número de partos prematuros na pandemia

Em uma geração marcada profundamente por uma pandemia, as gestantes e puérperas foram grupos especialmente afetados pelas mudanças causadas pelo novo coronavírus. Se os períodos antes e após um parto já são naturalmente cheios de desafios, em um mundo que está isolado, tudo se torna ainda mais difícil, e as mães têm enfrentado problemas graves, como o aumento de casos de ansiedade, depressão e partos prematuros.

“As mudanças para as puérperas já acontecem em um contexto normal, em um processo que a gente chama de crise transicional. Ela sai do universo de mulher e passa pelo processo de gestação, puerpério, e automaticamente, tem mudanças em suas relações. Com a pandemia, a gente percebe que sintomas de alterações emocionais ficaram mais intensos, sobretudo, por causa das dificuldades em sair de casa”, explica Daniella Dias, psicóloga do Hospital Materno-Infantil de Barcarena Drª. Anna Turan. Segundo a profissional, o isolamento imposto pela pandemia dificulta que as mães tenham acesso à rede de apoio familiar e ao atendimento profissional.

“Há dificuldades de sair para realizar o pré-natal, fazer atividade física, e isso acaba trazendo muito mais fragilidade emocional. No puerpério, essas mulheres precisam muito da rede de apoio, do grupo familiar colaborando nos cuidados, uma avó, ou mesmo uma babá. Então, quando isso não acontece, a gente percebe um nível de ansiedade maior, dificuldade no sono, dificuldade de alimentação”, revela Daniella Dias.

Segundo a psicóloga, em seu trabalho na linha de frente no hospital em Barcarena, ela percebeu um aumento significativo de partos prematuros, fenômeno que pode ter várias explicações, como a ausência de um pré-natal eficiente. “As mães acabavam se sentindo vulneráveis, com medo de sair frequentemente para fazer consultas clínicas”, elabora Daniella, que também destaca os prejuízos na saúde mental como um dos fatores para o casos de gestação reduzida. “Uma mulher em processo de ansiedade tem o sistema hormonal alterado. Tudo que ela sente está conectado com o bebê. Esse feto já está se constituindo fisicamente e emocionalmente, então, tudo que essa mulher vive, ele também sente”, conta.

Para Daniella, a principal ferramenta para ajudar essas pacientes que estão isoladas do seu núcleo afetivo é um acompanhamento psicológico adequado, além do uso da tecnologia, que aproxima a puérpera não apenas do apoio profissional, mas também, das pessoas que ela ama e não pode encontrar pessoalmente. “Como psicóloga, posso cuidar do outro pela internet. Já se fala muito em pré-natal psicológico, não só para quem já é gestante, Ele pode ser trabalhado com as tentantes, para quem deseja ter um bebê. Isso pode ser levado até o puerpério. Indicamos que essa mãe no pós-parto faça o acompanhamento psicológico até os seis meses a um ano do bebê e essa possibilidade de redes virtuais colabora positivamente, sem dúvida”, encerra Daniella Dias.