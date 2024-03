Cratera se abre em trecho de rodovia em Bragança; o trânsito de veículos é afetado

Um trecho da rodovia PA-112, no município de Bragança, Região de Integração Rio Caeté, no nordeste paraense, sofreu danos após fortes chuvas que incidiram sobre a área na sexta-feira, 15 - o que abriu uma cratera na via. O trânsito no local segue parcialmente interrompido.

Segundo a Prefeitura de Bragança, o grande fluxo de água no local, unindo a chuva com a alta do Rio Barreirão, fez com que uma tubulação subterrânea se rompesse. A estrutura era responsável pela drenagem da área. Com isso, uma cratera se abriu na rodovia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas da tarde de sexta-feira, com parte da via coberta de água e lama. Alguns veículos aparecem parados, sem poder prosseguir viagem. Em outra gravação, é possível ver outro ponto da PA-112, com um buraco muito grande cheio de água. Dentro da cratera, aparecem partes de duas tubulações, por onde escorre grande volume de água.

A Prefeitura de Bragança informou, ainda, que a PA-112 é uma rodovia em obra de pavimentação asfáltica, que liga Bragança até BR-316 em Santa Luzia. Em agosto do ano passado, as obras, sob execução do Governo do Estado, estavam em fase de instalação da rede de drenagem de águas pluviais e terraplanagem.

Neste sábado, 16, a empresa responsável pela execução das obras já está na área tentando solucionar o problema - informa a Prefeitura de Bragança. A via segue parcialmente interditada. "Trata-se de uma linha de bueiro que ainda está em execução, o elevado nível do rio prejudicou a conclusão do serviço, colocando em operação o bueiro que ainda estava isolado, no entanto, o trânsito no local continua funcionando com uma faixa. Isso se deu por conta do volume de chuvas inesperado para o período", afirmou o engenheiro Anastácio Neto, da empresa que atua nas obras.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informa que “a PA-112 está em obras de pavimentação, incluindo a implantação de bueiros para escoar a água da chuva. O local está sinalizado e equipes seguem trabalhando para liberar a rodovia o mais breve possível”.