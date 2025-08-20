Coruja é resgatada após ficar presa no forro de um estabelecimento no interior do Pará

Uma coruja-das-torres (tyto furcata) foi resgatada após ter ficado presa no forro de um comércio nesta segunda-feira (18), em São Geraldo do Araguaia, que fica localizado na região sudoeste do Pará. O chamado foi realizado pelo próprio dono do espaço e o plano de resgate foi desenvolvido pela equipe do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

VEJA MAIS

Após o sucesso da ação, a coruja-das-torres foi solta em área adequada com a presença dos brigadistas do instituto. A equipe realizou um trabalho cuidadoso para evitar estresse no animal. A ave não apresentou ferimentos e retomou suas atividades na natureza.

Espécie Coruja-das-torres

De acordo com a bióloga do Ideflor-Bio, Daiana Amorim, a espécie é popularmente conhecida como coruja-das-torres ou coruja-da-igreja e se caracteriza como um animal de hábitos noturnos. Ao longo do dia, a bióloga ainda destacou que o animal pode aparecer, mas é para conseguir levar alimentos aos seus filhotes.

Além dessas características e modo de viver nas florestas, as corujas-das-torres são ótimas caçadoras de aves, invertebrados, roedores, pequenos lagartos e anfíbios. Com esse instinto de sobrevivência, o animal pode ser encontrado em diversas regiões do mundo, com exceção de lugares que possuam desertos, zonas polares, picos inóspitos de montanhas e ilhas remotas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)