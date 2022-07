Corpo de jovem que desapareceu após tentar salvar criança em praia de Anapu é localizado

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na noite da última segunda-feira (18), o corpo do jovem Rômulo Nascimento dos Santos, de 21 anos, boiando no Rio Xingu, próximo à comunidade Belo Monte, na BR-230. O corpo foi localizado a cerca de 13 quilômetros do local onde o homem desapareceu, em uma praia privada de Anapu, sudoeste do Pará. As informações são do portal Confirma Notícia.

Rômulo desapareceu no último domingo (17), ao mergulhar no rio para tentar salvar um menino de 12 anos, que estava se afogando. Testemunhas relataram à polícia que, com muita dificuldade, ele conseguiu empurrar a criança até um ponto mais firme, onde ela conseguiu se segurar. Mas, logo em seguida, foi puxado pela força da correnteza.

O desaparecimento foi repassado à Polícia Militar no domingo, por moradores do mesmo lugar onde o corpo do jovem foi encontrado, a comunidade Belo Monte. Ainda segundo a polícia, os dois estavam com um grupo, participando de um passeio de jovens de uma igreja da região. Após confirmar que se tratava de um desaparecimento, os policiais ainda percorreram algumas ilhas e parte da área do pedral, até localizar o rapaz na segunda.