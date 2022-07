Bombeiros continuam buscas por jovem que desapareceu após salvar criança em praia de Anapu

As buscas pelo jovem Rômulo Nascimento dos Santos, de 22 anos, continuaram nesta segunda-feira (18), em Anapu, região sudoeste do Pará. A informação foi confirmada na tarde desta segunda pela assessoria do Corpo de Bombeiros. Eles comunicaram que o Grupamento Marítimo Fluvial continua procurando Rômulo, que está desaparecido desde o último domingo (17) após mergulhar no rio de uma praia privada para salvar uma criança de 12 anos que estava se afogando.

Segundo informações, ele conseguiu salvar o garoto, mas acabou sumindo logo em seguida, puxado pela força da correnteza. O desaparecimento foi repassado à PM por populares da comunidade Belo Monte, na rodovia BR-230, localizada a 13 quilômetros do local onde ocorreu o incidente, em Anapu. Testemunhas relataram aos policiais que Rômulo conseguiu, com muita dificuldade, empurrar a criança até um ponto onde havia muitas pedras, onde ele se segurou. Mas como a correnteza estava muito forte, a vítima desapareceu.

Ainda segundo a polícia, os dois estavam com um grupo, participando de um passeio de jovens de uma igreja da região. Após confirmara que se tratava de um desaparecimento, os policiais ainda percorreram algumas ilhas e parte da área do pedral, mas não conseguiram localizar o rapaz.