Confenteiro paraense que é sucesso na internet desabafa após comentários maldosos

O paraense Thiago Barros, que ganhou visibilidade na internet após um trabalho de doação de bolos e doces em comunidades ribeirinhas de Anajás, no Marajó, se pronunciou nesta quarta-feira (27), por meio de suas redes sociais, após um comentário negativo sobre as ações que desenvolve. Um internauta confrontou o confeiteiro, acusando-o de se promover às custas das ações que divulga, "porque recebe patrocínio e a principal intenção é ganhar like".

Diante do comentário, ele resolveu mostrar uma parte da casa onde mora e fez um desabafo, dizendo que, apesar de ter muitos seguidores, ainda vive na luta e desenvolve o projeto porque gosta. “Pessoal, por causa desse comentário decidi mostrar minha casa para vocês. Eu ainda não estou bem financeiramente. Fiquei triste com o comentário. O sucesso chegou, mas o dinheiro ainda não. Eu sei que um dia o conforto vai chegar”, desabafou o influencer no vídeo.

Natural de Anajás, Thiago aprendeu a profissão de confeiteiro em Belém, onde residiu. E na volta à terra natal, tornou-se conselheiro tutelar, função que desempenha de segunda a sexta-feira. Até a chegada da pandemia, ele mantinha outro projeto social em Anajás, o “Como se faz”, que desde 2019 reunia 80 alunos com idades entre 14 e 18 anos em um curso de confecção de bolos. No início deste ano veio o desejo de retomar a atividade social com um novo projeto, e foi quando surgiu o “Presentear”.

Thiago iniciou as atividades com recursos próprios, fazendo bolos na cozinha de casa e improvisando o confeito sobre uma pequena canoa a caminho das entregas. Nas redes sociais, os vídeos de Thiago levando os bolos em meio à paisagem amazônica vêm conquistando um número crescente de seguidores. Os perfis de @tbbolosdecorados estão no Tik Tok e Instagram. Os vídeos de maior engajamento chegaram à marca de 14 milhões de visualizações.