Comunidade quilombola de Bujaru sofre com a falta de água

Os mais de 300 moradores da comunidade quilombola São Judas Tadeu, no município de Bujaru, no nordeste paraense, sofrem, há anos, com a falta de água. Desta vez, eles estavam há quase um mês sem água. A comunidade lutou muito, inclusive denunciando a situação nas redes sociais, e o problema foi apenas parcialmente resolvido. “Eles colocaram uma bomba, mas esse poço não está dando conta, porque nunca foi da comunidade. É da escola. Então, só tem cinco metros de água. Não é insuficiente para a população”, disse, na tarde desta segunda-feira (1º), Silvia Suely.

“Eles vieram colocar a bomba. Só que a bomba queima, porque o poço seca e ela não tem o que puxar”, afirmou. “A gente tem sofrido muito com essa parte da água. Queria que eles viessem para cavar outro poço”, acrescentou. Silvia Suely disse que a prefeitura já tinha desativado o poço que havia na comunidade quilombola, “porque a água fedia, não prestava. Nós tínhamos problema para beber água, dava diarreia, vomito. Crianças e adultos passavam mal”.

Segundo ela, a prefeitura passou a bomba do poço da comunidade para o poço do colégio. “E o poço do colégio só tem cinco metros de água. E a água de lá vem com tabatinga (um tipo de vegetação), areia, tudo”, disse. A água, portanto, não abastece toda a comunidade. Para não ficar sem água, os moradores enchem vasilhas. “Uns têm água e outros não. Esse é o problema”, afirmou.

Silvia Suely divulgou a situação em seu Facebook. “Eu gravei esse vídeo para falar sobre a nossa água daqui do São Judas Tadeu, uma comunidade quilombola Oxalá de Bujaru, que já vem há muitos anos sendo massacrada pelos gestores pelo o que saiu e pelo que entrou. Será que agora a gente vai ser massacrada mais oito anos. Eu fiz isso porque eu tou me sentido muito mal. A gente se sente muito humilhado. Eu estou pedindo socorro”.

A Redação Integrada está tentando contato com a Prefeitura de Bujaru.