Como em muitos lares do Brasil, mãe precisou se reinventar para cuidar da família

Roseane Ieda Brasil Franco, de 47 anos, se considera uma mãe louca pelos filhos e que faz de tudo por eles. O amor por seus filhos e o sentimento de dever cumprido pode ser percebido na forma como ela se refere a Regiane, de 27 e ao Henrique, de 24 anos. O olhar de mãe também diz tudo, assim com as palavras embargadas por causa da emoção ao lembrar de tudo que passou para cria-los.

“Desde criança eu já queria ser mãe e Deus me deu a Regiane e o Henrique. Sempre fui aquela mãe guerreira que fez tudo por eles e nunca coloquei dificuldade para trabalho nenhum e tudo que pintava eu encarava por eles. Mãe solteira tem que garantir tudo sozinha e criança tem que tomar café, merendar, almoçar e jantar e eu até hoje topo tudo por causa deles. O pai nunca ajudou e crie eles com a ajuda da minha mãe”, contou.

VEJA MAIS

Roseane já trabalhou de vendedora em loja do centro comercial, de roupa, em hospital, mas quando seu filho mais novo, o influencer e recém formado em Licenciatura em Educação Física, Henrique Franco, tinha 11 anos, ela ficou desempregada e bateu o medo. Este foi um dos momentos mais complicados, como lembra Henrique. “Como a minha mãe tinha muita facilidade para lidar com crianças a minha tia falou que trabalhar com elas poderia ser uma saída e foi dessa forma que surgiu a ideia de trabalhar com o brinquedo inflável pula-pula”,

Foi assim que nasceu a empreendedora Roseane. “Comprei no cartão do meu pai o pula-pula e custou cerca de 3 mil. Eu vendia também bombons e água mineral “, relembrou Roseane Franco.

O local escolhido para montar o brinquedo foi a praça do bairro Imperial, onde a família mora. A pracinha fica bem perto da residência e até hoje a Roseane leva o brinquedo desmontado em um carrinho que ela mesma empurra.

Mas o começo não foi nada fácil porque a pracinha não tinha muito movimento. “Às vezes ia só uma criança no pula-pula que custava só 2 reais e tinha dia que não ia ninguém. Nós tínhamos a ajuda da nossa vó e tias porque a família da minha mãe sempre morou um do lado do outro”, contou Henrique Franco.

Mãe solo fala do amor pelos filhos e as dificuldades que passou para cuidar da família (Divulgação)

O tempo foi passando e o “pula-pula da Loura”, como ficou conhecido, se tornou o sustento da família. Os meninos também trabalhavam ajudando a mãe na praça. “Foi com o dinheiro do brinquedo que eu conquistei tudo que temos e o principal foi o estudo deles. A minha filha ainda não terminou a faculdade, mas já trabalha e vai conseguir em breve e o Henrique já se formou e tudo as custas desse trabalho”, observou Roseane Franco.

Os filhos da empreendedora sempre estudaram em escolas e em faculdade pública, mas todos os gastos foram custeados com a renda do pula-pula da Loura. “Mesmo não estudando em escola paga a gente sempre teve gastos, com as passagens de ônibus. A minha mãe também pagou o meu cursinho e tudo isso com muita dificuldade. Porque não é fácil trabalhar no sol e na chuva para pagar as contas da casa”, disse Henrique Franco.

Presente

Henrique fala da trajetória de sua mãe para criar ele e a sua irmã (que estava trabalhando e por isso não participou da reportegem) com muita gratidão, assim como o olhar de filho amoroso e cheio de lágrimas. “Ela abriu mão até de cuidados pessoais por nossa causa e por isso tudo que eu quero é poder honrar o que ela faz por mim até hoje. Tenho um sonho de conseguir montar um espaço com muitos brinquedos, como se fosse um pequeno parque e coberto para ela trabalhar com as crianças que tanto gosta”, falou.

Reconhecimento

Ano passado o vídeo de uma homenagem que Henrique fez para sua mãe durante o ensaio fotográfico da formatura, viralizou e foi compartilhado por páginas conhecidas nacionalmente como o @razoesparaacreditar. Só no instagram do Henrique o vídeo já foi assistido mais de 35 mil vezes.

“Foi uma loucura. A produção de vários programas de TV nacionais me ligaram para nos entrevistar e fomos até São Paulo para participar ao vivo do programa da Eliana “, contou Henrique.

O influencer conta que planejou a homenagem para a mãe um dia antes de ir fazer as fotos da formatura. Inicialmente, ele queria fazer um cartaz, mas a irmã deu a ideia de usar a camisa “uniforme” do pula-pula.

“O ensaio já estava marcado e eu pensei: ‘tenho que fazer uma homenagem para a mulher que sempre batalhou, lutou para sustentar a minha casa, minha família... Que sempre me ensinou as melhores lições dessa vida, que é ser bondoso, honesto, lutar pelos meus sonhos e nunca pisar em ninguém'. Eu usei a camisa por baixo do terno e foi quando fiz a homenagem”, relata Henrique.

Roseane ficou muito emocionada e feliz. Mas além dela, todos os colegas que estavam na sala também caíram no choro ao ver o gesto de carinho do universitário para a mãe.

“Eu chorei, ela chorou, assim como todos os formandos que estavam lá, foi lindo. Minha mãe continuou muito emocionada, mesmo quando acabaram as filmagens. A gente fez as fotos e a emoção tomou conta desse momento”, disse o filho.