Começa a 26ª Feira do peixe vivo de Castanhal

De hoje (27) até a sexta-feira (29) será realizada a 26ª Feira do peixe vivo de Castanhal, região nordeste do estado. A tradicional feira do pescado da Semana Santa é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Castanhal- Semada.

Em 2023 a feira comercializou cerca de 20 toneladas de peixe fresco e este ano a expectativa da coordenação é de que sejam vendidos mais de 24 toneladas. As espécies comercializadas são o tambaqui, ponga e tilápia, além de camarão e ostra.

“A feira só cresce a cada ano que passa. Recebemos pessoas de diversos municípios da região nordeste e da capital que vem comprar aqui em Castanhal o peixe para ser consumido no almoço da sexta-feira Santa. Nossos produtores são todos da região rural do município de Castanhal”, informou o coordenador administrativo, Advaldo Lameira.

A piscicultora Leidiane Cavalcante, participa da feira desde o ano passado e este ano trouxe mais de 2 mil peixes para serem vendidos nos três dias de evento.

“A gente gostou muito de participar da feira. Aqui a gente vende tudo e este ano trouxemos duas mil tilápias, a mesma quantidade do ano passado. É um peixe que vende fácil porque todos gostam. A feira é realmente uma oportunidade importante para os produtores e pescadores apresentarem seus produtos e se conectarem com os consumidores”, contou Leidiane Cavalcante.

O preço do pescado também é um atrativo. 19 reais o quilo.

“Eu gosto muito de comprar aqui o peixe que vamos almoçar na Sexta-feira Santa. Já compro há uns cinco anos. O preço é justo e dá até para levar em bastante quantidade para garantir para mais dias”, contou a dona de casa Silvana Garcia.

Locais da feira

Desde o ano passado a feira conta com dois locais de venda. O tradicional ponto na praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro do Pirapora e o outro no canteiro principal da vila do Apeú. O horário vai das 7h da manhã até as 21h, com atrações culturais a partir das 18h, feirinha de artesanato do projeto “Mãos que Criam” e venda de lanches.

Serviço:

Evento: 26ª Feira do Peixe Vivo

Horário: Das 7h às 21h

Locais: Praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, bairro do Pirapora e Feira do canteiro da vila do Apeú.

Espécies comercializadas: Tambaqui, ponga, tilápia além de camarão e ostra.