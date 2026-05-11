Comando Militar do Norte passa a chamar Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO)

O Exército Brasileiro oficializou a mudança do nome do Comando Militar do Norte (CMN), que passa a se chamar Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO). A nova designação reforça a identidade histórica, cultural e estratégica da Instituição com a Região Amazônica.

A alteração resgata a trajetória da presença militar brasileira na Amazônia Oriental, ligada à consolidação da soberania nacional desde o período colonial. O Exército teve papel decisivo na defesa da foz do rio Amazonas e na ocupação do território, marcada pela construção de importantes fortificações como o Forte do Presépio, em Belém, e a Fortaleza de São José, em Macapá.

Continuidade Estratégica e Territorial

O nome muda, mas a área de atuação permanece a mesma. O CMAO mantém a responsabilidade sobre os estados do Pará, Amapá, Maranhão e o norte do Tocantins. Esta jurisdição é considerada vital para a Defesa Nacional, abrangendo a proteção de fronteiras e a salvaguarda de ativos estratégicos, como as riquezas minerais, hídricas e ambientais da Amazônia.

Nova Identidade Visual

Acompanhando a nomenclatura, o Comando apresentou sua nova identidade visual. O símbolo preserva elementos tradicionais, mas incorpora a figura da onça-pintada, o símbolo máximo do guerreiro de selva do Exército Brasileiro. A mudança reforça a imagem de prontidão, força e capacidade operacional em ambiente de selva.

Propósito e Tradição



Para o Exército, a alteração busca ampliar o sentimento de pertencimento entre os militares e os amazonidas. A sede do Comando permanece em Belém e continua operando na Rua João Diogo, nº 458, em frente à Praça da Bandeira.