Círio de Vigia de Nazaré é realizado neste domingo (10)

Será realizado neste domingo (10) o 326° Círio de Vigia de Nazaré, que tem como tema “Maria, Vocacionada à Missão. A programação terá início às 6h, com a realização da Santa Missa nas comunidades Mãe da Divina Providência e São Sebastião. Às 7h, ocorrerá a saída do Círio. Na chegada, haverá missa presidida por Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal.

A procissão terá o seguinte trajeto: travessa São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão de Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, rua Profa. Noêmia Belém até a praça da Igreja Matriz.

O Círio de Vigia de Nazaré é o mais antigo do Estado do Pará. Estima-se que a procissão tenha duração de aproximadamente 2h e reúna cerca de cem mil fiéis.

Cerca de cem mil devotos devem ir às ruas de Vigia na procissão deste domingo (Igor Mota / O Liberal)

Romaria da Juventude



Na próxima sexta-feira (15), será realizada a Romaria da Juventude, com saída às 16h30 da comunidade São Sebastião.

O trajeto seguirá pe​la travessa São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão de Guajará, avenida Dr. Marcionilo Alves, rua Prof. Noêmia Belém até a praça da Igreja Matriz.

Trasladação da Romaria das Crianças



No sábado (16), ocorrerá a Trasladação da Romaria das Crianças, depois da Santa Missa na Praça da Igreja Matriz. Os fiéis seguirão até a comunidade São João Batista, no bairro Vila Nova.

O cartaz



Segundo a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré de Vigia, este ano, o cartaz traz sua mensagem por meio do contexto histórico do período colonial. Um retorno à chegada da missão catequética no século XVIII, na então Vila, hoje cidade de Vigia de Nazaré.

A proposta da ilustração é contar a história de Nossa Senhora de Nazaré e o início de sua devoção naquele período histórico, em que os indígenas negociaram com os padres jesuítas que os ajudariam a construir a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (Igreja de Pedras), e em troca, os jesuítas ofereciam um sistema de ensino para os moradores da Vila.

O contexto mostra a relação entre os padres Jesuítas e os indígenas, principalmente de cunho religioso, onde estes aparecem em volta de Nossa Senhora, pois também queriam cultuá-la e, ao mesmo tempo, almejavam o crescimento da Vila. Do outro lado, a ilustração mostra os padres conversando com a imagem da Santa nos braços, ato que popularizou a devoção e ganhou notoriedade com a catequese.

Círio de Vigia é um dos mais antigos do Pará (Igor Mota / O Liberal)

Os arabescos, flores e a concha representam a rica pintura da hegemonia barroca nas artes plásticas da época, símbolos que representam os detalhes da Igreja matriz (Madre de Deus), a qual foi feita de conchas conhecidas pelo nome de Sernambi. Estas eram pegas nas costas próximas do Atlântico, depois eram queimadas em fornos que os próprios nativos preparavam.

Ao centro, Nossa Senhora tendo a palavra de Deus como base, luz para seus pés, sempre a direcionar, representa todos em missão, catequização, participação e fé, fruto da herança deixada pelos nossos antepassados.

As cores laranja, amarelo e chá foram inspiradas na arte da capa inserida na Carta Pastoral de Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, que em sua mensagem pastoral incentiva os fiéis a serem missionários de Cristo, impulsionados pelo amor do Pai, como ávidos instrumentos da catequese que nos diz: “Parado não dá! Missionário eu sou. Em missão eu vou!”. Assim, os fiéis seguirão o maior exemplo de fé, coragem e confiança em Deus, o de sua mãe que nunca duvidou do amor e misericórdia de seu Filho pela humanidade.