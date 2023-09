Círio 2023: Comissão analisa condições das vias para o traslado de Ananindeua e Marituba

A Diretoria da Festa de Nazaré, juntamente com órgãos de trânsito e segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram na manhã desta segunda-feira (4) uma vistoria no trajeto do Traslado de Ananindeua e Marituba. O objetivo é avaliar o percurso da procissão para saber sobre as condições das vias de todo o trajeto e fazer os reparos necessários. Após vistoria, a DFN avaliou que, por enquanto, ​o percurso da romaria está mantido.

Em entrevista à TV Liberal, o coordenador do Círio 2023, Antônio Salame, explicou que a vistoria é um procedimento realizado todos os anos e a “a proposta é manter o mesmo trajeto do ano passado”. “Apenas fazemos a vistoria para avaliar algum impedimento, obras nas pistas, obstruções, tampas de bueiros que estão faltando, mato crescido”, explicou Salame.

“A gente acompanhou parte do trajeto, o retorno na BR-316, que já foi ajustado com a obra do BRT. Por enquanto, vamos mante​ndo o mesmo trajeto. Vamos fazer a continuação, de maneira que saiamos às 8h da manhã na sexta-feira e cheguemos em Ananindeua às 18h”, desejou o coordenador.

Salame explicou ainda sobre a importância da duração da romaria igual a dos anos anteriores. “As romarias são para aproximar as pessoas de Deus e a gente tem que saber os limites do corpo de cada um. Quanto mais tempo ela se estende, mais sacrifício fica. Dessa forma, a gente mantendo essas dez horas, o povo consegue concluir de forma favorável. E nós mesmos, que no dia seguinte, às 5h30, a gente tem que sair com a nova romaria”, disse. “A expectativa é de manter o mesmo trajeto e buscar sempre a segurança de todos de maneira que não tenhamos nenhum incidente durante o trajeto”, finalizou Salame.