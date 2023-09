Círio 2023: Emoção e fé marcam visita de Imagem peregrina em Ananindeua

Neste sábado (9) ocorre mais um evento de antecipação ao Círio 2023: a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais. Este é o quinto cortejo com a padroeira da Amazônia e, desta vez, a região episcopal percorrida é São Vicente de Paulo, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A previsão é que a Santa passe pelo bairro do Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá. A programação divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informa que a visita acontece hoje e amanhã, domingo (10).

Durante todo o percurso, que iniciou às 7h30 da Basílica Santuário, a imagem peregrina chamou atenção de centenas de moradores do município. Durante a primeira parada na Esmac, onde o padre Ivan Conceição celebrou uma missa, os colaboradores da instituição relataram ser um momento de grande emoção. A administradora Walesca Sodré afirma que aguarda pela visita o ano todo.

“É um momento inexplicável. A gente que caminha com fé sempre espera esse momento de poder expressar ainda mais a nossa devoção. Então é algo que não dá para descrever. Eu já aguardo aqui quando sei que vai ocorrer a visita. Sou colaboradora do grupo a muitos anos, então todas as vezes que tem a oportunidade da imagem aparecer aqui na nossa instituição é sempre uma satisfação. Independente do dia ou horário, fazemos um esforço para estar aqui”, declara.

Walesca Sodré (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

A região episcopal São Vicente de Paulo é composta pela área missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja e mais 16 paróquias. No percurso deste sábado, a santa peregrina também esteve na feira da Cidade Nova IV. No local, diversos vendedores e feirantes ficaram emocionados ao notarem a presença de Nossa Senhora de Nazaré e disputaram espaço para chegarem perto da peregrina.

Feira da Cidade Nova IV (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

No decorrer da peregrinação, outros locais também irão receber a Imagem, como hospitais e paróquias, O encerramento deste primeiro dia de visitas será na Paróquia Santo André Apóstolo, a partir das 21h, com a vigília da juventude. Já no domingo, está programada a visita na feira do Jaderlândia e algumas paróquias, retornando para a Basílica Santuário às 20h.

Confira a programação:

Sábado, 9 de setembro:

08h30 – Recepção da Imagem na ESMAC

09h30 – Feira da Cidade Nova IV

10 às 13h – Câmara Municipal de Ananindeua

13h30 – Hospital Santa Maria de Ananindeua

14h – Paróquia Transfiguração do Senhor

15h – Paróquia São Vicente de Paulo

16h – Paróquia Santíssimo Redentor

17h – Paróquia Santa Paula Franssinetti

18h – Paróquia São Lucas Evangelista

19h – Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia

20h – Área Missionária Santo Agostinho

21h – Paróquia Santo André Apóstolo

Domingo, 10 de setembro:

07h – Feira do Jaderlândia

07h30 – Paróquia Cristo Peregrino

08h30 – Área Missionária Maria Mãe da Igreja

09h30 – Paróquia Cristo Rei

10h30 – Residencial Castanheira

11h30 – Casa Assis Panificadora

13h30 – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

14h30 – Seminário do Preciosíssimo Sangue

15h – Paróquia Divino Espírito Santo

16h – Paróquia Santo Inácio de Loyola

17h – Paróquia Ascensão do Senhor

18h – Paróquia São José Operário

19h – Paróquia Nossa Senhora do Amparo