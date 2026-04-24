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Círio de Nazaré 2026 será lançado em Miami com missa e apresentação do cartaz oficial

Celebração ocorre neste domingo (26), com presença de Dom Alberto Taveira, e marca início das peregrinações da imagem entre comunidades brasileiras nos EUA

Dilson Pimentel
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O lançamento do Círio 2026, em Miami, nos Estados Unidos, vai ocorrer no próximo domingo (26) (Foto: Demetrius Borges)

O lançamento do Círio 2026, em Miami, nos Estados Unidos, vai ocorrer no próximo domingo (26). Haverá uma missa, durante a qual será apresentado o cartaz oficial com o tema deste ano: “Maria, missionária que nos dá Jesus”. Segundo a organização do evento, será uma celebração de fé, oração e comunhão, marcando também o início do período de peregrinação, quando a imagem de Nossa Senhora visitará diversas comunidades, levando bênçãos, esperança e “o convite para vivermos juntos este grande ato de devoção”.

“Que, unidos como Igreja, possamos acolher Maria de Nazaré em nossos lares e corações, e com ela caminhar ao encontro de Jesus”, informou, ainda, a coordenação. A missa será às 7h30 (horário em Miami). Os horários de Brasília estão duas horas à frente do fuso horário de Miami. Dom Alberto Taveira, Arcebispo Emérito de Belém, vai participar do Círio, que, excepcionalmente, será dia 16 de agosto - antes, era em novembro. “Ele não participará do lançamento do Círio”, disse.

Esta será a quarta edição do Círio de Nazaré de Miami, que é organizado pela comunidade católica brasileira, que teve início em Kendall, em Miami-Dade, e vem se consolidando como uma das maiores expressões da fé mariana entre brasileiros residentes nos Estados Unidos.

O primeiro ano foi em 2023, quando houve a novena preparatória para o Círio. E, naquela ocasião, participou apenas uma comunidade. “No segundo ano, em 2024, a adesão cresceu, com a formação de quatro novas comunidades. Já em 2025, o número chega a oito comunidades envolvidas, consolidando a expansão contínua do movimento de fé”, disse Carlos Waldney, paraense responsável pela organização da procissão. O Círio foi levado para Miami por imigrantes brasileiros, com apoio de instituições brasileiras e americanas, com o objetivo de fortalecer a fé por meio da devoção”.

Ainda segundo ele, os grupos de brasileiros que vivem nos Estados Unidos têm se engajado na divulgação do Círio, explicando aos fiéis locais o significado da devoção mariana e os símbolos da tradição paraense. “Nossos irmãos do Pará que estão aqui caminham conosco nessa jornada. Eles vão em cada local, em cada região dessas que eu falei, divulgando, explicando, esclarecendo dúvidas que às vezes as pessoas têm sobre Nossa Senhora de Nazaré”, disse.

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Esperança para quem saiu do Brasil

A relação com o Círio de Belém, segundo o organizador, é um dos pontos mais fortes da celebração. “Isso está enraizado na nossa cultura, do povo paraense. Quando se fala de Círio, a coisa vem de maneira até natural. Aqui percebemos que é até um ponto positivo. Vemos que precisa ser explicado, precisa ser falado — e, com isso, as pessoas vão prestando atenção, vão perguntando, e quanto mais descobrem sobre o Círio, mais elas querem participar”, afirmou.

Para Carlos Waldney, a realização do Círio de Nazaré em Miami tem um significado profundo para os imigrantes. “É muito bom, é gratificante, porque é algo que todos nós fazemos como voluntários. Cada um se doa dentro de suas possibilidades. Essa descoberta de uma tradição, de uma cultura, acaba alimentando as forças. A gente fica muito satisfeito com isso”, afirmou.

Ele acrescentou que o Círio tem sido uma forma de fortalecer a fé e trazer esperança a quem deixou o Brasil em busca de uma nova vida. “Acreditamos que o Círio veio pra cá no momento em que todos nós precisávamos de apoio, de fortalecimento de fé. Todo mundo sai do seu país, deixa a família, larga tudo pra trás. Cada um com o seu motivo, mas deixa tudo. E isso vem como uma esperança para todos que vivem aqui - não só brasileiros, mas também pessoas de outras nacionalidades católicas e cristãs que participam com a gente”, disse.

Para Carlos Waldney, nada é coincidência. “Acreditamos que nada acontece por acaso. O fato de termos hoje o Círio sendo realizado aqui nos Estados Unidos é uma bênção para todos nós. Certamente vai servir para confortar o coração e fortalecer a fé dos imigrantes que estão vindo pra cá”, observou. Sobre a realização do Círio em Miami, disse Carlos: “A grande responsabilidade disso acontecer, o grande apoio para que isso pudesse ser realizado, foi pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a própria Guarda de Nazaré. Então, tivemos um apoio incondicional por parte deles”, disse.

 

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