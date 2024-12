Círio de Mosqueiro reúne milhares de devotos de Nossa Senhora do Ó neste domingo

Milhares de fiéis de todas as idades movimentaram o distrito de Mosqueiro, em Belém, na manhã deste domingo (8/12), para celebrar o 139º Círio de Nossa Senhora do Ó, uma das mais antigas manifestações religiosas do Pará. Sob o tema “Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus”, o evento reuniu emoção, devoção e tradições centenárias. A celebração teve início às 7h, com uma Santa Missa realizada em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus, na Orla do Chapéu-Virado, presidida pelo Monsenhor Ronaldo Menezes, Vigário Geral da Arquidiocese.

O pároco do Santuário de Nossa Senhora do Ó, padre Erick Ramon de Araújo Bezerra, destacou a importância do tema escolhido para 2024. “O Círio tem que ser um caminho de oração com Nossa Senhora. Como filhos, estamos juntos à nossa mãe. Então, você que nos acompanha, venha participar conosco, viver esse caminho de oração com Nossa Senhora. Feliz e abençoado Círio a todos. Deus te abençoe”, disse o sacerdote.

Padre Erick Ramon de Araújo Bezerra, Pároco do Santuário de Nossa Senhora do Ó (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Entre os devotos estava o casal Antônio Abreu, 63 anos, e Izabel Abreu, de 62, moradores do bairro da Marambaia, em Belém. Frequentadores assíduos do Círio de Mosqueiro, os dois destacaram a importância do evento para a renovação espiritual. “Maria é tudo na vida da gente, né? A gente sempre pede saúde, que é o mais importante. Viemos na sexta-feira para acompanhar tudo, da Missa ao final da procissão”, compartilhou Antônio.

Casal Antônio Abreu e Izabel Abreu durante procissão (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O casal também falou sobre seu envolvimento com a comunidade religiosa local. “Sempre ajudamos aqui em Mosqueiro, tanto na construção da capela como em projetos sociais, como a distribuição de brinquedos no Natal. É uma honra fazer parte disso e fortalecer nossa fé em Nossa Senhora do Ó”, acrescentou.

Miguel Assunção, 40 anos, participou da procissão com seu filho Miguel Soares, de 8 anos. Para ele, a experiência é uma forma de transmitir valores. “É bom a gente incentivar as crianças a um caminho correto, com Nossa Senhora e Nosso Senhor, para que cresçam com fé. Quando era criança, meus pais me traziam, e agora faço o mesmo com meu filho. É importante manter essa tradição e ensinar desde cedo,” afirmou Miguel.

Miguel Assunção, com seu filho Miguel Soares, de 8 anos (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Após a missa, a imagem de Nossa Senhora do Ó foi conduzida em uma procissão de 5,1 km até o Santuário Matriz, na Vila. Durante o trajeto, os devotos percorreram as principais ruas de Mosqueiro, como a avenida 16 de Novembro e a travessa Siqueira, demonstrando fé e devoção. A chegada ao Santuário foi marcada por homenagens e cânticos religiosos.

Programação segue até 18 de dezembro

A festividade em honra a Nossa Senhora do Ó continua até o dia 18 de dezembro, com atividades diárias a partir das 17h, incluindo missas e um animado arraial com comidas típicas e apresentações culturais.

Entre os destaques da programação estão a Romaria da Acessibilidade, marcada para sábado (14/12), às 8h, e o Círio da Juventude, no mesmo dia, às 16h. No domingo (15/12), será a vez do Círio das Crianças, às 8h, fortalecendo o envolvimento das novas gerações na celebração.

No dia de Nossa Senhora do Ó, quarta-feira (18/12), a programação será encerrada com uma missa Solene celebrada pelo pároco, padre Erick Ramon de Araújo Bezerra, seguida de uma Procissão Luminosa pelas ruas da Vila. A festividade terminará com apresentações culturais no Santuário