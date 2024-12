Nova diretoria do Círio 2025-2026 é empossada em Belém

A noite de quarta-feira (4/12) foi marcada pela cerimônia de posse da nova diretoria responsável pela organização do Círio de Nazaré para o biênio 2025/2026. O evento foi realizado na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, após uma missa celebrada na Basílica Santuário de Nazaré.

O novo coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, tomou posse oficialmente em uma cerimônia que reuniu membros da Arquidiocese de Belém, representantes da DFN e autoridades locais, incluindo o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, quem nomeou Antônio no dia 22 de novembro. O novo diretor agora assume a missão de liderar a equipe responsável pela organização do Círio de Nazaré, na sua 233ª edição.

Durante a cerimônia, foram anunciados os membros que comporão a equipe, com mudanças nas oito diretorias executivas que integram a DFN. As diretorias contemplam setores essenciais para o sucesso da festa, incluindo evangelização, procissões, decoração, administrativo-financeira, arraial e arrecadação, eventos, marketing e engenharia e patrimônio.

Em seu discurso, Antônio Sousa destacou o desafio e a importância da nova etapa. “Recebo esta missão com muita responsabilidade e com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos meus predecessores. O Círio em 2025 será especial, especialmente em um ano de grande visibilidade, com a realização da COP em nossa cidade. Vamos compartilhar nossa fé e devoção com visitantes de todas as partes do mundo”, afirmou.

Antônio e sua esposa, Rosa Sousa, integram a DFN há duas décadas e têm experiência em diferentes diretorias, como decoração, eventos e procissões. Os dois dedicaram boa parte de suas vidas ao Círio, participando da organização de até 14 procissões durante as festividades.

História da DFN

A DFN foi criada em 1910 e, desde então, tem desempenhado um papel fundamental na organização do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Estado e uma das maiores do Brasil. Atualmente, a Diretoria é composta por até 35 membros, com cinco beneméritos e outros trinta com mandato temporário, exercendo tarefas voluntárias para garantir o sucesso do evento.

O diretor presidente da DFN é o Pe. Francisco Assis Maria de Oliveira, que mantém a tradição de liderança por meio do cargo. Desde sua criação, a estrutura da DFN evoluiu, com a introdução do cargo de coordenador em 1973. Agora, sob o comando de Antônio Sousa, a diretoria buscará elaborar a agenda oficial e o plano de trabalho para o próximo Círio, que ocorrerá em 2025.

Em seu encerramento, Antônio reforçou o caráter de acolhimento da festividade. “Nossa intenção é oferecer uma experiência de devoção, fé e cultura para todos que vierem a Belém. O Círio é muito mais que uma celebração religiosa; é também uma oportunidade para compartilhar tradições e hospitalidade”, concluiu.