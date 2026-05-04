Chuvas continuam no Pará nesta terça (5), com tendência de redução ao longo de maio

A terça-feira (5) deve ser de tempo instável em grande parte do Pará, com previsão de chuvas ao longo do dia, segundo boletim meteorológico divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

De acordo com o órgão, o cenário climático é influenciado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que intensifica o transporte de umidade sobre o estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade, principalmente na faixa norte e no sudoeste paraense .

Na Região Metropolitana de Belém, o dia começa com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas ainda na madrugada e no fim da manhã. À tarde, são esperadas pancadas isoladas, enquanto a noite deve ter redução da nebulosidade, com chuvas rápidas no início do período. A temperatura na capital deve variar entre 23°C e 31°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 100%.

PREVISÃO PARA O MÊS DE MAIO

O padrão de instabilidade previsto para o dia está alinhado com a tendência climática para o mês de maio. Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês ainda será chuvoso, mas com redução gradual dos volumes a partir da metade do período.

“Em abril, o volume de chuvas ultrapassou a média histórica de 453 mm, ficando mais de 30% acima do esperado. Para maio, a previsão é de acumulado em torno de 380 mm”, explicou.

De acordo com o especialista, o padrão mais comum ao longo do mês será de manhãs com sol entre nuvens e aumento das chuvas no período da tarde e, principalmente, à noite. A estimativa é de ocorrência de precipitação em cerca de 20 dias do mês.

Três fenômenos principais devem influenciar as condições do tempo: os pulsos da ZCIT, as linhas de instabilidade associadas às brisas marítima e terrestre, e os distúrbios de leste, sistemas formados na costa oeste da África que se deslocam pelo Atlântico e intensificam as chuvas no litoral paraense, sobretudo durante a noite.

“Esses sistemas permanecem ativos, com destaque para a ZCIT, que resulta da convergência dos ventos alísios dos dois hemisférios”, destacou Abreu.

CHUVAS INTENSAS

Ainda segundo o meteorologista, as chuvas mais intensas devem se concentrar no litoral e na Região Metropolitana de Belém, além da região bragantina e do norte do arquipélago do Marajó, onde os acumulados podem variar entre 300 mm e 400 mm ao longo do mês.

No sul do Pará, por outro lado, a tendência é de redução das chuvas a partir do dia 15 de maio, marcando o início do período seco. Mesmo assim, áreas como o Araguaia, São Félix do Xingu e Santa Maria das Barreiras ainda devem registrar volumes entre 80 mm e 150 mm, com distribuição irregular.

Já para esta terça-feira (5), o cenário segue com variações regionais. No Marajó e no nordeste paraense, são esperadas chuvas leves a moderadas ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas à tarde. No sudoeste, há previsão de chuvas moderadas a fortes desde a madrugada, enquanto no sudeste do estado os volumes devem ser menores e mais isolados.

Em todo o Pará, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas que podem chegar a 32°C, e ventos de fraca a moderada intensidade, mantendo o padrão típico do clima amazônico neste período do ano.