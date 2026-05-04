Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Chuvas continuam no Pará nesta terça (5), com tendência de redução ao longo de maio

Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, volumes ainda serão elevados, mas devem diminuir gradualmente a partir da segunda quinzena

O Liberal
fonte

Chuvas continuam no Pará nesta terça (5), com tendência de redução ao longo de maio. (Divulgação/ Semas)

A terça-feira (5) deve ser de tempo instável em grande parte do Pará, com previsão de chuvas ao longo do dia, segundo boletim meteorológico divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

De acordo com o órgão, o cenário climático é influenciado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que intensifica o transporte de umidade sobre o estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade, principalmente na faixa norte e no sudoeste paraense .

Na Região Metropolitana de Belém, o dia começa com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas ainda na madrugada e no fim da manhã. À tarde, são esperadas pancadas isoladas, enquanto a noite deve ter redução da nebulosidade, com chuvas rápidas no início do período. A temperatura na capital deve variar entre 23°C e 31°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 100%.

PREVISÃO PARA O MÊS DE MAIO

O padrão de instabilidade previsto para o dia está alinhado com a tendência climática para o mês de maio. Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês ainda será chuvoso, mas com redução gradual dos volumes a partir da metade do período.

“Em abril, o volume de chuvas ultrapassou a média histórica de 453 mm, ficando mais de 30% acima do esperado. Para maio, a previsão é de acumulado em torno de 380 mm”, explicou.

De acordo com o especialista, o padrão mais comum ao longo do mês será de manhãs com sol entre nuvens e aumento das chuvas no período da tarde e, principalmente, à noite. A estimativa é de ocorrência de precipitação em cerca de 20 dias do mês.

Três fenômenos principais devem influenciar as condições do tempo: os pulsos da ZCIT, as linhas de instabilidade associadas às brisas marítima e terrestre, e os distúrbios de leste, sistemas formados na costa oeste da África que se deslocam pelo Atlântico e intensificam as chuvas no litoral paraense, sobretudo durante a noite.

“Esses sistemas permanecem ativos, com destaque para a ZCIT, que resulta da convergência dos ventos alísios dos dois hemisférios”, destacou Abreu.

CHUVAS INTENSAS

Ainda segundo o meteorologista, as chuvas mais intensas devem se concentrar no litoral e na Região Metropolitana de Belém, além da região bragantina e do norte do arquipélago do Marajó, onde os acumulados podem variar entre 300 mm e 400 mm ao longo do mês.

No sul do Pará, por outro lado, a tendência é de redução das chuvas a partir do dia 15 de maio, marcando o início do período seco. Mesmo assim, áreas como o Araguaia, São Félix do Xingu e Santa Maria das Barreiras ainda devem registrar volumes entre 80 mm e 150 mm, com distribuição irregular.

Já para esta terça-feira (5), o cenário segue com variações regionais. No Marajó e no nordeste paraense, são esperadas chuvas leves a moderadas ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas à tarde. No sudoeste, há previsão de chuvas moderadas a fortes desde a madrugada, enquanto no sudeste do estado os volumes devem ser menores e mais isolados.

Em todo o Pará, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas que podem chegar a 32°C, e ventos de fraca a moderada intensidade, mantendo o padrão típico do clima amazônico neste período do ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Chuvas continuam no Pará nesta terça (5), com tendência de redução ao longo de maio
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Oportunidade

ICMBio abre seleção para brigadistas e agentes ambientais em Santarém e Belterra no Pará

Seleção para brigadistas segue aberta até sexta-feira (8), enquanto as vagas de apoio à gestão ambiental recebem candidaturas entre 11 e 15 de maio

06.05.26 12h00

Cortejo de ciclistas

Paróquia Santa Rita de Cássia promove Ciclo Romaria neste sábado (2) pelas ruas da Cidade Nova 

Concentração está marcada para às 19h com saída do Santuário, em Ananindeua

02.05.26 16h33

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

FIM DA LINHA

Em menos de 24 horas, PM já prendeu 52 pessoas em operação deflagrada no Pará

A ação dá continuidade às estratégias de redução da criminalidade em abril, com atividades operacionais de saturações, incursões, bloqueios policiais e ações de “Tolerância Zero”

30.04.26 18h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

SAÚDE

Morre em Belém o delegado Rodrigo Galende; velório ocorre neste sábado

Delegado foi recentemente homenageado pelo Superior Tribunal Militar com a Ordem do Mérito Judiciário Militar

02.05.26 11h41

SANEAMENTO

Águas do Pará assume a gestão de serviços de saneamento em 23 municípios do Pará

Para garantir uma transição segura e sem interrupções no serviço, a Cosanpa atuará de forma integrada nos primeiros dias da nova operação

04.05.26 18h12

COMOÇÃO

Corpo de mototaxista assassinado no 40 horas é liberado para familiares e amigos

O jovem foi encontrado morto no domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

04.05.26 14h32

APERFEIÇOAMENTO

Pós em Transtorno do Espectro Autista abre 50 vagas gratuitas no Marajó, veja como se inscrever

O curso é ofertado pela Universidade do Estado do Pará e disponibiliza 50 vagas gratuitas

05.05.26 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda