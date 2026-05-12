Chuva forte marca Procissão Luminosa durante a Festividade de Fátima em Belém

A forte chuva que atinge Belém na noite desta terça-feira (12) transforma o cenário da tradicional Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026. As velas acesas, símbolo do momento de fé e devoção, dão lugar às sombrinhas e capas de chuva carregadas pelos fiéis durante a caminhada de oração pelas ruas da capital paraense.

Mesmo com o temporal, centenas de devotos participam da procissão que começou por volta das 18h50, após a Santa Missa das 17h, presidida por Dom Júlio Akamine, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

A demonstração de fé emociona quem acompanha o percurso, marcado por orações, cantos religiosos e muita perseverança diante da chuva intensa.