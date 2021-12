Certidão que comprova a imunização contra a Covid-19 pode ser retirada em Santarém

A declaração que comprova a imunização das doses da vacina contra a Covid-19 pode ser retirada a partir de amanhã, 14 de dezembro, no Núcleo Técnico de Vigilância e Saúde de Santarém (NTVS), no oeste do Pará. Essa é uma oportunidade para as pessoas que extraviaram o comprovante de imunização, e agora se faz necessário ter o porte do documento para transitar nos estabelecimentos da cidade, atendendo às recomendações dos decretos Estadual e Municipal.

Para tirar a segunda via é preciso levar ao NTVS a carteira de identidade, CPF, Cartão Sus e o Boletim de Ocorrência, que comprova a perda ou furto. Esse órgão de vigilância usa o sistema Datasus para identificar as pessoas que estão em dia com a imunização, no entanto, essa plataforma está temporariamente indisponível, sendo assim, quem for até o Núcleo só poderá emitir uma declaração válida por cinco dias.

“É importante destacar que essa certidão não é válida para tomar vacina e nem para viajar. Ela é válida para circulação dentro do município. Após cinco dias a pessoa precisa retornar no Núcleo para receber a segunda via oficial da carteira de vacinação ou aguardar que o aplicativo Conecte Sus retorne o sistema”, destacou o chefe da vigilância sanitária, Marcelino Xavier.

O Núcleo está localizado na Avenida Moaçara, 735, bairro Floresta e funciona das 8h às 14h.