Cerca de 280 mil mudas de árvores serão plantadas em reflorestamento na Amazônia

Mais de 280 mil mudas arbóreas serão plantadas pela Vale até, o final de março de 2022, em áreas de compensação ambiental. Os plantios realizados todos os anos costumam ser feitos ao longo de todo o inverno amazônico. Com informações da Vale.

O uso de drones tem feito a diferença na dispersão de sementes alcançando lugares de difícil acesso. Já nos taludes minerados, a tecnologia da hidrossemeadura promove a recuperação da cobertura vegetal.

O objetivo é recompor a vegetação em paralelo a atividade de mineração e assegurar a proteção e o adensamento florestal em áreas de compensação ambiental, preservação permanente e reserva legal, conforme determina a legislação. Para o período de plantio foram mobilizados mais de 200 trabalhadores.

Daniel Soares, 43 anos, acompanha as equipes, de cerca de 35 pessoas, no plantio e no monitoramento da evolução do crescimento das espécies. “É bom demais, porque eram locais desmatados e hoje precisamos resgatar culturas como o mogno, o angelim e a castanheira que quase não víamos mais, por conta da ação dos madeireiros, e com meu trabalho eu garanto que nós vamos voltar a ter o manejo dessas espécies, plantando para que isso aqui no futuro permita que as próximas gerações conheçam a nossa natureza”, disse o encarregado florestal da empresa Sete, terceirizada Vale na área de meio ambiente.

Entre as tecnologias empregadas, o drone agrícola, associado às geotecnologias, é utilizado para pulverização, controle de espécies invasoras, semeadura, adubação e distribuição de sementes em locais de difícil acesso como morros, encostas, taludes, áreas alagadas etc.

O drone tem capacidade para detectar obstáculos, radar de alta precisão, GPS, bússola, acelerômetro, barômetro (que calcula a pressão atmosférica) e câmera, o que facilita o maior controle e eficácia do plantio. O drone agrícola pode ser programado para dispersar 10 kg de sementes a cada 10 minutos de voo.

Para recuperação dos taludes de áreas mineradas é utilizada também a tecnologia da hidrossemeadura, após o uso de uma espécie de manta vegetal. Com a técnica é priorizado um mix de sementes típicas de canga (vegetação característica de locais em que há presença de minério de ferro) em taludes de cava, ou mix de vegetação de florestas, nas pilhas de estéril.

Em Carajás, que fica no município de Parauapebas e no Sossego, mina no município de Canaã dos Carajás, por exemplo, todas as minas continuam em operação, porém a atividade de reintegração das áreas mineradas ao ambiente natural é realizada de forma paralela. Até março do ano que vem, período que encerra o inverno amazônico, serão mais de cinco toneladas de sementes distribuídas contendo cerca de 100 espécies nativas.

Por meio da unidade do S11D (Serra Sul, em Canaã dos Carajás), continuam as ações de restauração do Programa de Conectividade Florestal. Até março será concluído o plantio de 82 mil mudas na área. Desde o início das operações do S11D, foram plantadas mais de um milhão de mudas de espécies variadas.

Em 2022, Metais Básicos Atlântico Sul realizará o plantio de mais de 15 mil mudas de castanheira, que está entre as espécies protegidas por lei e priorizadas pelo interesse de conservação, além de espécies atrativas para a fauna silvestre e de crescimento rápido para agilizar a cobertura do solo, com espécie como o ingá, muito usado pelos primatas para ficarem em locais mais altos longe dos predadores. As castanheiras também têm recebido uma atenção especial com a colocação.