Cerca de 200 mil fiéis são esperados no Círio de Nª Sra da Conceição neste domingo (23), em Santarém

Neste domingo (23), as ruas do município de Santarém, localizado na região Oeste do Pará, serão cenário de fé e devoção com a realização da 107ª edição do Círio de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. A procissão marca o momento de abertura oficial da festa da Santa, que segue até 8 de dezembro, com celebrações eucarísticas em diversas regiões da Arquidiocese de Santarém.

O trajeto terá início na Igreja de São Sebastião, para a qual a imagem é conduzida na noite do dia 22, durante a Trasladação. A imagem irá percorrer a avenida São Sebastião, a avenida Cuiabá e a avenida Tapajós até a chegada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Catedral Metropolitana de Santarém.

“É uma caminhada de cerca de 7 km que se inicia por volta das 7 horas da manhã. Se espera a participação no Círio de cerca de 200 mil pessoas. É a maior procissão realizada no Oeste paraense, com maior participação popular”, afirma o padre Sidney Augusto Canto, chanceler da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Santarém.

As celebrações eucarísticas iniciam a partir deste domingo (23). De acordo com o padre Sidney, há a participação de todas as regiões da Arquidiocese de Santarém, além da celebração do Arraial, considerado a parte cultural da festa. “Teremos apresentações musicais e toda uma programação voltada, como o leilão da festa e leilão de gado. A Feira do Círio também acontece neste período, já voltada ao nível mais comercial”, diz o chanceler.

O chanceler destaca que a principal parte da festa de Nossa Senhora da Conceição é o momento de evangelização: “Nós utilizamos e aproveitamos o momento da festa para fazer o anúncio do Evangelho de Cristo e para que, a partir de Maria, possamos conhecer a proposta do reino de Deus que nos é trazida e apresentada por Jesus.”

História da Santa

O dogma — nome dado a uma verdade de fé da Igreja Católica — da Imaculada Conceição foi proclamado em 1854, afirmando que Maria foi concebida isenta do pecado para gerar o filho Deus, o Salvador Jesus Cristo. “Os cristãos têm uma devoção desde a antiguidade e desde o início do Cristianismo, mas ela se tornou mais forte a partir da Idade Média com o beato Duns Scotus, que propagou a devoção”, explica o padre Sidney.

No século XV, foi declarada a festividade de Nossa Senhora de Conceição em 8 de dezembro. Já no século XVII, o rei de Portugal coroou Nossa Senhora da Conceição como padroeira do reino português e a devoção se espalhou pelo Brasil, que na época era colônia de Portugal.

“Pouco tempo depois chegou aqui em Santarém, através do padre João Felipe Bettendorf, que era devoto. Na nossa região, ele construiu pelo menos duas capelas dedicadas, uma em Monte Alegre e a outra em Santarém”, explica o chanceler.

No município, a festa teve início no ano de 1919, coordenada pela Confraria de Nossa Senhora da Conceição, constituída por ricos comerciantes locais, fazendeiros e maçons. “Quando Dom Amando chegou em Santarém, ele destituiu a confraria e instituiu um grupo de católicos ligados a ele e a Igreja, constituindo esse grupo como a Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição. A diretoria passou a organizar o Círio, que seria implantado em Santarém pela primeira vez no ano de 1919, aos moldes do que acontecia na cidade de Belém”, comenta o padre.

A primeira festa dedicada à Santa foi realizada em 8 de dezembro de 1661. Desde então, é celebrada até os dias de hoje, com o uso de corda, berlinda e a imagem da padroeira percorrendo as ruas de Santarém.

Programação

107ª edição do Círio de Nossa Senhora da Conceição

Data: 23/11

Horário: 7h

Local: partida da Igreja São Sebastião

Trajeto: Avenida São Sebastião > Avenida Cuiabá > Avenida Tapajós > chegada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Catedral Metropolitana de Santarém.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades