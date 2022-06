Centro de artesanato de Santarém completa 7 anos e ganha programação especial

O Centro de Artesanato do Tapajós Cristo Rei completa 7 anos na próxima sexta-feira (24) e para comemorar a data uma programação com muita música e apresentações será realizada. O Centro é um espaço de exposição e comercialização do artesanato santareno, no oeste do Pará. De acordo com a administração do local, mais de 600 artesãos são beneficiados com o centro. Quem visita o local leva um pouco da cultura santarena por meio da arte e criatividade de pessoas que fabricam produtos a mão a partir de reaproveitamento de insumos da natureza.

A estrutura do centro conta com 16 boxes. O espaço de artesanato foi inaugurado pela prefeitura do município no ano de 2015. Nesse centro é possível encontrar produtos artesanais santarenos de várias comunidades ribeirinhas, além de artesãs da região.

Outros produtos que fazem sucesso são as essências regionais, geleias, licores, cachaças, pelúcia, biojoias entre outros itens.

Para a artesã Eliane Santana, os produtos da feira representam amor, pois cada peça ganha atenção, dedicação e muitos são exclusivos. “As nossas mãos, nossos trabalhos e nossos corações que a gente faz as nossas obras. Tudo com material regional da nossa amada Santarém. Fiquei tão feliz quando eu consegui o molde na internet para fazer esse peso de porta em formato de sapo. A arte é minha, mas a inspiração veio da internet. Esse item é o meu xodó, fiz com muito carinho”, disse.

Nas mãos habilidosas de Jackson Teixeira as sementes de frutas, caroços e madeiras e outros itens, viram biojoias em peças exclusivas.” Usamos vários materiais da natureza para fazer as biojoias. Tudo o que seria descartado, fazemos o reaproveitamento. Esse é o resultado de um trabalho feito com muita dedicação”, disse o artesão mostrando algumas peças.

O local conta com um restaurante onde é possível encontrar um cardápio regional com: galinha caipira, pirarucu, vatapá, pato no tucupi, farofa de piracuí com banana, maniçoba, além de comidas caseiras.

Geração de renda para mais de 600 famílias

Neida Pereira é uma das pessoas que está no Centro de Artesanato desde a inauguração. A artesã conta que confecciona luminárias feitas com a fibra do curauá, uma planta típica da região. Neida afirma que o local é abastecido com o trabalho de mais de cem mulheres que produzem peças manualmente.

“Temos cem mulheres do Rio Arapiuns que tecem para esta loja, gerando renda familiar para essas pessoas. Vai além da renda familiar, o trabalho gera empoderamento feminino”, destacou Neida.

A artesã Zelma Ribeiro trabalha com peças feitas a partir de madeira de árvores que caem de forma natural, galhos secos e sementes. Ela e toda a família tiram a renda do Centro de artesanato.

“Trabalho com a produção familiar. Os materiais que usamos vêm direto da natureza, boa parte nós encomendamos dos ribeirinhos como galhos secos, raízes, sementes e outros compramos de serrarias que seriam pedaços de madeira que não teriam mais utilidade para fabricação de móveis”, explicou.

Zelma salienta que os objetos feitos a mão retratam a natureza e a vida ribeirinha, como as que têm imagem de Santos, lembrancinhas dos botos, garças em árvores ao lado de casas que imitam a vida no rio.

Nas mãos desses profissionais as fibras viram trançados, formando itens utilitários e artigos de decoração, a argila é transformada em potes, tintas em telas e natureza em arte.

Programação de aniversário

A programação da próxima sexta-feira (24) vai contar com composição de mesa, apresentações culturais e corte de bolo de aniversário, além da apresentação da Banda do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8° BEC) e grupo folclórico Bailado de Carimbó, conforme informou a secretaria de Turismo.

A programação inicia às 17 horas.