Cemitérios de Belém já estão prontos para visitação do Dia das Mães

Foram concluídos nesta quinta-feira (05) os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e resíduos sólidos nas alamedas e arredores de sepulturas de dois cemitérios de Belém: Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, no bairro da Marambaia. Os serviços foram realizados por conta do Dia das Mães, data que concentra o segundo maior contingente de visitantes nesses locais, conforme frisou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A expectativa é que mais de 60 mil pessoas visitem os dois cemitérios públicos no sábado e no domingo (07 e 08).

“Desde o início da nova gestão nós estamos trabalhando diariamente na limpeza dos cemitérios que são administrados pela Seurb, para oferecer um ambiente digno para os visitantes durante o ano todo", destacou o diretor do departamento de Necrópoles, Lucas Farias.

"Nos meses de março e abril, esses serviços foram intensificados para proporcionar um melhor ambiente para os filhos que irão visitar as sepulturas de suas mães. Os cemitérios estão prontos para a recepção dos visitantes”, concluiu o Lucas Farias.

O diretor ressaltou também que estão sendo esperados cerca de 40 mil pessoas no Santa Izabel e 20 mil pessoas no São Jorge. “Se puderem antecipar sua ida ao cemitério, que antecipe durante a sexta-feira e o sábado, para evitar grandes aglomerações”, frisou o diretor.

O departamento de Iluminação Pública da Seurb também realizou um trabalho de manutenção nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios durante o ano todo.

A Secretaria Municipal de Economia (Secon) também estará atuando nos três cemitérios públicos de Belém - Santa Izabel, Tapanã e São Jorge, neste domingo, 08.

“A meta da Secon é garantir o ordenamento e a atividade econômica dos trabalhadores informais que atuam nas calçadas, sem que atrapalhe o acesso dos visitantes que estarão homenageando as mães”, explicou o secretário de Economia, Apolônio

A Organização Pública também estará fazendo o trabalho de fiscalização e orientação na frente dos cemitérios Santa Izabel e São Jorge. As abordagens durante a ação serão de orientação ao público e permissionários de barracas localizadas na entrada dos cemitérios.

Reforço da Guarda Civil

A Guarda Municipal de Belém vai reforçar a segurança nos cemitérios públicos para o Dia das Mães. O reforço será no sábado, 7, e domingo, 8. Serão empregados 160 guardas municipais, a cada dia, 22 viaturas e nove motos, divididos em dois turnos.

Os agentes vão realizar patrulhamento e rondas a pé e motorizado dentro dos cemitérios. Nas imediações serão realizados patrulhamentos preventivos por meio de viaturas e motos. Para contato com a GMB, a população pode ligar, de forma gratuita, para o número 153.

Serviço:

Sexta-feira, 06/05, das 8h às 17h

Sábado,07/05 , das 7h às 16h

Domingo, 08/05, das 7h às 16h

Horários de missas domingo nos cemitérios:

Santa Izabel – 7h30

Cemitério São Jorge – 8h