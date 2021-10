Católicos de Marabá celebram Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo

Neste domingo, está sendo realizado o Círio em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré no município de Marabá. A programação começou às 7h, com uma missa na Catedral Diocesana do Município, seguida de uma carreata, com encerramento previsto para às 11h30, com Santa Missa na Praça Santuário.

O evento está em sua 41ª edição.

Essa matéria está sendo atualizada e em instantes mais informações sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Marabá.