Castanhal premia profissionais da comunicação na 6ª edição do Prêmio Castanhalense de Marketing

A 6ª edição do Prêmio Castanhalense de Marketing foi um dos momentos mais aguardados por todos os profissionais da comunicação social do município de Castanhal. O Prêmio é uma realização dos estudantes do curso de Marketing da faculdade Famac /Unopar e homenageia os melhores do ano.

O coordenador do curso, o professor Ricelly Fernandes, explicou que o Prêmio Castanhalense de Marketing surgiu a partir de uma metodologia diferenciada para a produção do Trabalho que Conclusão de Curso (TCC) dos alunos do curso de Marketing.

“E já são seis anos de muita dedicação e carinho por essa premiação que já se tornou uma festa tradicional em Castanhal. E tudo começou quando foi lançada uma ideia diferente aos alunos que estavam concluído o curso de Marketing. O TCC foi um sucesso e o Prêmio é um sucesso a cada ano que passa e em toda história do prêmio já foram 74 premiados em 25 categorias”, contou Ricelly Fernandes.

Para chegar a lista de finalistas os alunos avaliaram a gestão da marca (branding) e as produções, a competência comportamental do profissional e entre outros indicadores.

25 categorias foram contempladas durante a festa realizada no dia 30 de novembro, no Empório 97.

O grupo Liberal, em Castanhal, foi indicado em duas categorias e levou as premiações. O repórter Noriel Magalhães da TV Liberal levou o prêmio de melhor repórter de TV e destacou a importância da premiação e parabenizou os colegas indicados. “É um honra para mim ser premiado. Parabenizo a todos os meus colgas de profissão por todo trabalho realizado”, disse o jornalista.

Noriel Magalhães, da TV Liberal e Vera Costa, radialista e apresentadora da Rádio Liberal FM Castanhal foram premiados (Patrícia Baía/ O Liberal)

Vera Costa, radialista e apresentadora da Rádio Liberal FM Castanhal, recebeu a premiação de melhor radialista. “Ao longo desse ano eu tive vários momentos que me fizeram se sentir especial e reconhecida no meu trabalho. Cada visita que recebo no estúdio da rádio, cada mensagem de incentivo e o carinho das pessoas que me param na rua pra falarem que são meus ouvintes é o reconhecimento que eu preciso para continuar. Esse prêmio veio para afirmar que eu estou no caminho certo. Gratidão a Deus e aos meus ouvintes”, agradeceu Vera Costa.

O site Guia de Castanhal que trata exclusivamente do município, e que que tem como CEO a jornalista Berna Lameira, levou o prêmio de melhor Página de Entretenimento. “Recebemos essa premiação com muito orgulho”, disse a CEO.

Ismael Aleixo da página do Instagram @castanhaleuamoeucuido falou da importância de ter sido indicado. “Tem um valor enorme ser indicado ao Prêmio que promove a valorização de todos que fazem marketing em Castanhal”, observou.

Categorias do Prêmio:

Agencia de Marketing

Apresentadores de programas

Digitais influencers

Jornalista apresentador

Jornalista redator

Radialista masculino

Página de entretenimento

Diretor de emissora

Página de divulgação

Cantor

Cantora

DJ

Repórter

Rádio

Emissora local

PodCast

Produtor de live

Propagandista

Radialista feminina