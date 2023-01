Castanhal comemora 91 anos de emancipação neste sábado (28)

O município de Castanhal, no nordeste do Pará, completa 91 anos de emancipação neste sábado (28). Para comemorar a data, a prefeitura organizou uma programação especial para o final de semana.

De 8h até as 13h deste sábado será realizada, na praça do Estrela uma grande ação de cidadania em pareceria com o governo do estado. A ação Cidadania por todo o Pará fará a emissão de documentos de identidade, CPF, cartão do SUS, certidão de nascimento, atendimento jurídico.

A partir das 19h começa uma programação cultural com apresentação de artistas locais que culmina com os parabéns e o corte do bolo de aniversário.

No domingo (29), a partir das 19h a programação será com bandas e cantores evangélicos.

Cidade Modelo

Cidade polo da região nordeste do estado, situada às margens da BR-316, é um dos municípios que mais se desenvolveram nas últimas décadas. Com várias indústrias e mais de seis mil empresas, o município se destaca pelo comércio local, que, de acordo com a Associação Comercial de Castanhal, é responsável por 70% da receita do município.

E se você não conhece a história da construção e do povoamento de Castanhal, no nordeste do Pará, e passar algumas horas andando pela cidade vai pensar que está em algum lugar da região nordeste brasileira. Você vai escutar um sotaque diferente, e principalmente se você for de Belém, aí é que vai estranhar. É que a cidade foi construída por nordestinos, sobretudo por cearenses, que foram os primeiros a chegar, no final do século XIX.

De acordo com relatos do escritor Hugo Luiz de Souza, os imigrantes nordestinos foram os verdadeiros desbravadores das terras por onde passava a ferrovia Belém-Bragança. “O governador Paes de Carvalho chamou os nordestinos, principalmente os cearenses, pois o estado do Ceará, assim como toda a região, passava por severa seca e eles não tinham trabalho. Os nordestinos trabalhavam mais com a agricultura e a seca os prejudicava. Foi então que o governador chamou os nordestinos para serem a principal mão de obra para a construção da ferrovia”, explicou.

Castanhal foi se desenvolvendo e crescendo no entorno da estrada de ferro e com ajuda dos imigrantes nordestinos. Hoje, o município que também é chamado carinhosamente de Cidade Modelo, é a terra de cearenses, pernambucanos, maranhenses e de todos os nordestinos que escolheram o município.