Castanhal amplia vacinação bivalente para pessoas de 18 anos ou mais a partir de quarta, 26

A partir de quarta-feira,26, a Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), amplia a vacinação da bivalente contra a covid-19 para pessoas de 18 anos ou mais. A secretaria por meio do Departamento de Vigilância em Saúde informou que antes a imunização estava na faixa dos 60 anos no município.

O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira (24) a ampliação da campanha de vacinação com a dose de reforço bivalente para toda população acima de 18 anos de idade. Cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Castanhal, Herlly Eleres, explicou que antes da determinação o município estava estudando a possibilidade de baixar a faixa etária para 40. “A notícia foi muito bem vida, já queríamos ir baixando a faixa etária gradativamente e de acordo com as doses que o município ia recebendo. Íamos baixar nestas semana de 60 para 40 e agora com determinação do Ministério da Saúde vamos começar amanhã a vacinar a partir de 18 anos”, disse Herlly Eleres.

O público alvo

São as pessoas com 18 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir dos 12 anos e seus trabalhadores; indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir dos 12 anos de idade); gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir dos 12 anos); pessoas privada de liberdade e adolescentes medidas socioeducativas; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas imunocomprometidas (a partir dos 12 anos) mediante comprovação.

Pode tomar a dose bivalente quem recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há quatro meses. Quem está com dose em atraso, pode procurar também as unidades de saúde.

Documentação

Cartão de vacinação, CPF ou cartão SUS. O usuário precisa estar com pelo menos 4 meses da última dose.