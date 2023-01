Casal realiza sonho do casamento após 50 anos de união

Meio século. Essa é a quantidade de tempo que Francisca Joventina Freitas, de 83 anos, e Sebastião Oliveira Lima, de 75 anos, viveram juntos, sob o mesmo teto, dividindo as alegrias e tristezas da vida. Para muitos, o tempo juntos os habilita a dizerem que são casados. Mas faltava algo. Algo que Francisca sempre lembrava a Sebastião, que ia sempre se desviando do assunto. “Ela me pedia desde o início esse casamento”, diz o idoso.

Mas uma hora o casório foi inevitável, até mesmo para seu Francisco, que “sentiu no coração” a necessidade de mostrar seu amor a quem sempre lhe acompanhou nessa jornada. A proposta veio oficialmente quando ambos receberam atendimento do projeto ‘Cuidadoso’, criado pela prefeitura de Barcarena para auxiliar a terceira idade do município. Após a exposição do desejo de casarem finalmente, os servidores ofereceram uma cerimônia com tudo que um casal tem direito.

“Esse casal chegou pra gente procedente de inúmeras vulnerabilidades, precisando de toda uma atenção especial. Eles viviam há 50 anos e queriam casar, mas não tinham condições financeiras. Articulamos e conseguimos com o cartório uma cerimônia para realizar a oficialização no final de dezembro passado. Reunimos filho, nora, proporcionamos o buffet, sentimos toda a felicidade deles em realizar esse sonho. Todos ficaram emocionados”, diz Zilma Pinheiro, terapeuta ocupacional do projeto Cuidadoso, responsável por acompanhar Francisca e Sebastião.

“Para nós isso foi muito importante. Todo pessoal nos ajudou muito. Moramos sozinhos há muitos anos e essa foi uma chance de ver o nosso filho, nossa neta que decorou o espaço, de termos uma festa como todo mundo merece”, diz Francisca, bastante emocionada.

Casal ganhou ensaio fotográfico após o casório (Orlando Oliveira)

Dona Francisca, inclusive, ganhou uma super produção e um ensaio fotográfico oferecidos pela coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Deisivane Nery. As fotos do casal foram feitas na Ilha do Farol e rapidamente conquistaram a atenção de muitos internautas, que enviaram mensagens de felicidades aos novos casados.

“Para nós foi uma sensação de felicidade que eles nos proporcionaram. As vezes, a gente pensa que nós estamos ajudando, mas na verdade eles que nos ajudam a resgatar coisas boas, como a parceria, o amor, a vontade de realizar coisas boas mesmo com uma vida marcada por uma série de dificuldades. Estamos profundamente emocionados e motivados e continuar nosso trabalho nesse projeto”, diz Zilma, que espera que o ‘Cuidadoso’ mostre resultados ainda maiores nesse ano.

“É importante ressaltar que o projeto Cuidadoso atua diretamente no domicílio, com ações de resgate, fortalecimento de vínculos familiares e com promoção de direitos da pessoa idosa. A realização de matrimônios não contempla suas ações, mas fizemos porque sentimos essa necessidade de atender um pedido que aguardava cinquenta anos e que na ocasião foi usada como estratégia para reunião e integração familiar”, explica.