Casal em moto morre ao colidir com veículo funerário no nordeste do Pará

Um casal morreu, nesta quarta-feira (9), ao colidir com um veículo funerário na rodovia BR-308, entre os municípios de Capanema e Bragança, nordeste do Pará. As duas vítimas não tiveram chance de socorro.

Havia um caixão com o corpo de um homem, que seria velado em Bragança. O veículo funerário acabou saindo da pista e caiu num barranco. Mais uma dor para a família já enlutada. O motorista do carro ficou ferido.

Com a a batida, a moto ficou danificada e os ocupantes foram arremessados para longe, morrendo na hora (Reprodução / Redes Sociais)

As duas pessoas que estavam na moto, como apontam informações de pessoas na área, eram técnicos de enfermagem de Tracuateua. Com a força da colisão, que ainda está sendo investigada, eles foram arremessados para longe.

Esta matéria está em atualização.