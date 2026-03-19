Carreta de exames de imagem começa atendimentos em Brasil Novo, no sudoeste do Pará

A população de Brasil Novo, cidade localizada no sudoeste do Pará, passa a contar, a partir desta sexta-feira (20), com atendimentos especializados por meio de uma unidade móvel de saúde do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. O lançamento ocorre às 10h, na área central do município, com a presença do superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Viana.

Instalada na Rua do Comércio, em frente à Praça Geraldo Barbosa, a carreta de exames de imagem foi estruturada para ampliar o acesso a diagnósticos no Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade ofertará exames de tomografia para pacientes previamente agendados e encaminhados pela rede municipal de saúde.

O objetivo da iniciativa é acelerar o diagnóstico de doenças e contribuir para a definição mais rápida de tratamentos, especialmente em regiões onde há maior dificuldade de acesso a serviços especializados. Equipada com tecnologia específica e abastecida com insumos, a carreta conta ainda com uma equipe multiprofissional para a realização dos atendimentos.

A ação integra uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir filas e descentralizar serviços de média e alta complexidade. As unidades móveis — que incluem carretas voltadas à saúde da mulher, atendimentos oftalmológicos e exames de imagem — têm sido direcionadas principalmente a cidades com alta demanda reprimida, localidades remotas e municípios que funcionam como polos regionais de atendimento.

Desde o início do programa, as carretas já passaram por mais de 130 regiões de saúde em todo o país, alcançando pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A proposta é diminuir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, ampliando a resolutividade da rede pública.

Serviço

Lançamento da carreta de exames de imagem

Quando: Sexta-feira, 20 de março de 2026, às 10h

Onde: Rua do Comércio, 997, em frente à Praça Geraldo Barbosa, Centro, Brasil Novo (PA)

Participação: Superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Viana