carreta da saúde da mulher começa a atender em abaetetuba com foco no outubro rosa

A partir desta sexta-feira (24), Abaetetuba, no nordeste do Pará, passará a contar com os atendimentos da carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde em alusão ao Outubro Rosa. A ação será oficialmente anunciada às 10 horas pela assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres.

Com foco na prevenção e no diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas ofertará consultas, exames, biópsias e diagnósticos a pacientes do SUS previamente agendadas. A carreta está estacionada no município justamente para reforçar os cuidados com a saúde feminina neste mês dedicado à conscientização e ao combate ao câncer.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a cerimônia de lançamento será realizada no Estacionamento da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Ao todo, 28 unidades móveis do Agora Tem Especialistas estarão em funcionamento em todas as regiões do país. A medida integra uma série de ações do programa do governo federal, que objetiva reduzir o tempo de espera no SUS por atendimento especializado.

Serviço:

Cerimônia de lançamento da carreta de saúde da mulher do Agora Tem Especialistas com a assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres

Data: 24/10/25 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Estacionamento da Praça CEU - Avenida Hildo Carvalho, bairro São Sebastião, Abaetetuba/PA