O Liberal chevron right Pará chevron right

Carreta da Saúde da Mulher começa a atender em Abaetetuba com foco no Outubro Rosa

Unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas ofertará consultas, exames, biópsias e diagnósticos a pacientes do SUS previamente agendadas

O Liberal
fonte

A cerimônia de lançamento será realizada no Estacionamento da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), em Abaetetuba, nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

A partir desta sexta-feira (24), Abaetetuba, no nordeste do Pará, passará a contar com os atendimentos da carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde em alusão ao Outubro Rosa. A ação será oficialmente anunciada às 10 horas pela assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres.

Com foco na prevenção e no diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas ofertará consultas, exames, biópsias e diagnósticos a pacientes do SUS previamente agendadas. A carreta está estacionada no município justamente para reforçar os cuidados com a saúde feminina neste mês dedicado à conscientização e ao combate ao câncer.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a cerimônia de lançamento será realizada no Estacionamento da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Ao todo, 28 unidades móveis do Agora Tem Especialistas estarão em funcionamento em todas as regiões do país. A medida integra uma série de ações do programa do governo federal, que objetiva reduzir o tempo de espera no SUS por atendimento especializado.

VEJA MAIS:

image Grupo Liberal realiza momento especial de conscientização e prevenção ao câncer de mama
A programação conta com palestras e uma oficina de pintura de taças com Rose Maiorana

image Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
Nesta primeira remessa, chegaram 11.978 unidades do remédio

With the new carretas da saúde da mulher, 28 unidades móveis do Agora Tem Especialistas estarão em funcionamento em todas as regiões do país. A medida integra uma série de ações do programa do governo federal, que objetiva reduzir o tempo de espera no SUS por atendimento especializado.

Serviço:

Cerimônia de lançamento da carreta de saúde da mulher do Agora Tem Especialistas   com a assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres

Data: 24/10/25 (sexta-feira)  
Horário: 10h  
Local: Estacionamento da Praça CEU - Avenida Hildo Carvalho, bairro São Sebastião, Abaetetuba/PA

 

 

Palavras-chave

carreta da saúde da mulher começa a atender em abaetetuba com foco no outubro rosa

ministério da saúde

Pará
.
