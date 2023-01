Carioca conta sua história e afirma que Barcarena é melhor que Rio de Janeiro

O carioca Márcio Beirão chegou no estado do Pará como atleta de futebol, contratado pelo Sport Club Belém, em 1988. O esportista passou por outros clubes do estado como PaySandu e Tuna Lusa, mas a sua carreira como esportista teve fim assim que despertou o seu encanto por Barcarena.

O atleta deixou a carreira no desporto para começar uma nova fase na indústria do alumínio. Em 1991, Beirão fez amizades com relações na cidade, incluindo a ex-esposa também esportista na época. A convite dos familiares da então namorada, o carioca conta como despertou o interesse de morar na cidade. “Participei de um programa de visita familiar na Albras. Estava de férias, e quando cheguei lá me encantei com o processo, com a indústria. Desde então meu objetivo passou a ser entrar na empresa”, relembra.

Em 2002 o carioca estava de malas prontas para morar em Vila dos Cabanos, e trabalhar na empresa que sonhou, deixando a carreira desportiva, em parceria com a esposa na época. “Vi que o futebol não estava acontecendo do jeito que eu gostaria. Ainda não tinha despontado algo melhor, então decidi buscar outra carreira profissional. Largamos juntos o esporte”, conta.

Em Barcarena, além de uma nova vida profissional o Carioca encontrou a tranquilidade e as belezas naturais que o encantaram, o fazendo criar raízes no lugar. “Eu não saio daqui mais pra nada, esse lugar é a minha vida!”, enfatiza. “Pra mim não existe outro lugar melhor. Se Deus quiser eu vou morrer aqui. Quero viver muito, mas se Deus quiser irei ficar em Barcarena, em Vila dos Cabanos, a vida inteira, porque esse lugar é a minha casa. Esse lugar aqui é maravilhoso!”, não se cansa de reafirmar.

Após mais de 15 anos trabalhando na indústria, em 2018 Beirão deixou a empresa, e sem planos de sair da cidade que o acolheu o carioca começou a planejar, ao lado da família, o sonho de empreender, trazendo para Barcarena um pouco da cozinha carioca. “Sempre gostei de cozinhar, de fazer comida para parentes e amigos, principalmente a feijoada. A partir daí comecei a pensar na possibilidade de um restaurante e um amigo deu a ideia de começarmos a vender a feijoada delivery”, explica sobre o início do projeto que passou a ser um sonho da família.

Em uma reunião familiar para decidir o nome do empreendimento, a ideia da filha mais velha, foi voto vencido. Tempero Carioca foi o nome escolhido que hoje estampa a fachada do restaurante inaugurado em novembro de 2022. Para o carioca, a cidade fez toda a diferença em sua trajetória de vida. “Entre as maiores conquistas nesse lugar estão a vontade de vencer, de conquistar e o meu neto que hoje é a minha vida”, comenta.

Realizado com o negócio próprio, o carioca celebra poder empreender fazendo o que mais gosta dentro da cidade que o apresentou novas possibilidades. “Temos um misto de povos nessa cidade, pessoas de todos os lugares do Brasil. Difícil querer ir embora depois de colocar os pés em Vila dos Cabanos. Não temos do que reclamar!”

O novo empreendimento da cidade, localizado próximo a Feira de Vila dos Cabanos (Rua Joaquim furtado, quadra 315 lote 07), funcionada todos os dias de 11h às 23h30, com direito a música ao vivo aos finais de semana.