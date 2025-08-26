Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caravana dos Povos Indígenas segue para a Terra Indígena Mãe Maria, no sudeste do Pará

Ação será realizada nesta segunda-feira, 25, na Aldeia Akrãtikatêjê, reunindo o povo Gavião em um momento de escuta e fortalecimento dos territórios

O Liberal

Mais uma etapa da Caravana dos Povos Indígenas rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) será realizada nesta segunda-feira (25). Desta vez, quem recebe a iniciativa é a Aldeia Akrãtikatêjê, na Terra Indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. Promovido pela Secretaria Estadual dos Povos Indígenas (Sepi) e com apoio do Banpará, o encontro reunirá o povo Gavião em um momento de escuta e fortalecimento dos territórios, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a valorização das comunidades originárias e sua preparação para a conferência climática, que será sediada em Belém.

Homologada em 1986, a Terra Indígena Mãe Maria é um território emblemático para a Amazônia e para o Brasil. Com mais de 62 mil hectares, ela abriga o povo Gavião, formado pelos grupos Parkatêjê, Kyikatêjê e Akrãtikatêjê. Guardiões de uma rica herança cultural e linguística do tronco timbira, eles mantêm vivas tradições e modos de vida que resistem há gerações.

Escuta indígena rumo à COP30 - A Caravana dos Povos Indígenas percorre as oito etnorregiões do Pará com o objetivo de promover escuta ativa, diálogo e disseminar informações sobre a COP30, ampliando a participação e a representatividade indígena. A ação também fortalece políticas públicas construídas em conjunto com as comunidades, valorizando culturas, saberes e direitos dos povos da floresta.

“A Caravana tem um papel fundamental para aproximar a COP30 das comunidades indígenas. Cada parada é uma oportunidade de escuta, diálogo e fortalecimento das lideranças, garantindo que a voz dos povos esteja presente nas decisões globais sobre o clima. Em Bom Jesus do Tocantins, teremos mais um momento histórico, com o protagonismo do povo Gavião mostrando ao mundo que a floresta é vida e precisa ser respeitada”, destacou Wiratan Sompré, secretário adjunto da Sepi.

Para a secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, cada parada do percurso é um marco para consolidar a presença indígena no centro do debate climático global. “A Caravana é um espaço de encontro e fortalecimento com os povos indígenas nos seus territórios. É por meio dessas conversas, dessas escutas vivas, que estamos preparando as comunidades paraenses para a COP30, afirmando que suas vozes, suas culturas e suas propostas devem estar no centro das decisões globais”, destacou.

A expectativa é de grande participação das lideranças e famílias da Terra Indígena Mãe Maria na conferência, que irão contribuir com propostas, reflexões e experiências para os debates em torno da justiça climática e da proteção da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caravana dos Povos Indígenas

governo do Pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALERTA

No Pará, mais de 600 mil motoristas estão com a CNH vencida; saiba como renovar o documento

A irregularidade aumenta o risco de acidentes e expõe os condutores a multas, retenção do veículo e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileir

25.08.25 10h57

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

OBRAS

Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres

22.08.25 18h58

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

LUTO

Manuel Ayres, médico e professor emérito da UFPA, morre aos 100 anos

Manuel Ayres morreu em Belém, deixando um legado que atravessa gerações na ciência, na saúde e no serviço público

24.08.25 13h57

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda