Caravana da Ciência e Tecnologia certifica mais de 21 mil alunos no Pará

A Caravana da Ciência e Tecnologia, iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), atingiu a marca de mais de 21 mil alunos certificados desde o lançamento do projeto, em 2022.

“Essa marca de mais de 21 mil alunos certificados mostra que estamos construindo um legado para a educação científica no Pará. A Caravana aproxima a juventude das tecnologias, promove inclusão e abre novas perspectivas de carreira, preparando nossos estudantes para os desafios do futuro”, ressalta o titular da Sectet, Victor Dias.

Criada como parte de uma política estadual de incentivo à ciência e tecnologia, a Caravana tem como objetivo aproximar estudantes e comunidades do conhecimento científico, oferecer experiências práticas e estimular jovens a se interessarem por carreiras na área tecnológica.

Desde sua criação, o projeto percorreu 24 municípios, atendeu 45 locais, entre escolas estaduais, Usinas da Paz e espaços culturais, e apresentou mais de 30 experimentos na Feira de Ciências.

O projeto itinerante atua com metodologia de “aprender fazendo”, oferecendo oficinas de Robótica, Impressão 3D, Desenvolvimento de Aplicativos, Empreendedorismo e Influenciador Digital.

Para a coordenadora da Caravana, Thays Gouveia, o quantitativo de alunos atingidos confirma o impacto do projeto. “Nosso objetivo é plantar uma semente. Muitos alunos nunca tiveram contato com atividades práticas de ciência e tecnologia. Ao participar da Caravana, eles percebem que esse conhecimento pode transformar o futuro, seja no aprendizado em sala de aula, seja nas oportunidades de trabalho que podem surgir”.

Além das oficinas, a Caravana promove a Feira de Ciências, permitindo que os estudantes assumam protagonismo ao apresentar experimentos desenvolvidos por eles mesmos, fortalecendo a prática de pesquisa e a criatividade.

A estudante Isabel Borralho, do curso técnico em Meio Ambiente, destacou o valor da experiência. “Participar da Feira de Ciências e apresentar meu experimento de reação química foi uma experiência muito enriquecedora. Além de aprender na prática, nós conseguimos compartilhar conhecimento com colegas e estudantes de outras escolas também”, explica.

Certificação

Cada aluno que participa ativamente de uma oficina ou da Feira de Ciências recebe certificação oficial, que reconhece seu aprendizado e pode contribuir para o currículo e futuras oportunidades profissionais.

Últimas edições: Belém e Igarapé-Miri

A edição realizada na Escola Estadual de Ensino Técnico Vilhena Alves, em Belém, ocorreu entre os dias 16 e 19 de setembro, com a participação de cerca de 800 alunos. A programação contou com oficinas, experimentos e a Feira de Ciências, aberta à comunidade.

“Ver tantas opções de projetos diferentes me fez perceber que existem muitas áreas para explorar e que podemos aplicar os conhecimentos na prática. É muito motivador ver colegas apresentando seus projetos e perceber que a gente também pode contribuir com ideias e conhecimento”, ressalta o estudante Mitchel Saraiva.

Já em Igarapé-Miri, a Caravana ocorreu entre os dias 22 e 26 de setembro, reunindo estudantes de escolas da região em oficinas de tecnologia e na Feira de Ciências, consolidando o município como mais um ponto de expansão do projeto no interior do Estado.

Impacto social

A Caravana da Ciência e Tecnologia tem grande alcance social, levando conhecimento científico e tecnológico a regiões onde os alunos muitas vezes não têm acesso a laboratórios, robótica ou impressão 3D. A iniciativa contribui para a inclusão digital, incentivo à pesquisa e estímulo ao empreendedorismo jovem, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de popularização científica do Pará.

Após o encerramento em Igarapé-Miri, a Caravana da Ciência e Tecnologia segue sua rota pelo Pará, ampliando seu impacto e inspirando cada vez mais jovens paraenses a explorarem a ciência e a tecnologia.