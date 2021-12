Cão bombeiro viaja em cabine de avião com destino a férias em Macapá

A empresária Tereza Hanemann fotografou, em um voo de São Paulo para Belém, o cão bombeiro Hunter, que viajava de férias com destino à Macapá, capital amapaense. Ela conta que ficou encantada com o cachorro, assim como o próprio comandante da aeronave, que também quis tirar fotos com o cachorro. Hunter estava na companhia de um bombeiro, que sentou na fila ao lado de Tereza. Ela conta que foi bastante tranquila a viagem ao lado do animal e que é a favor da liberação do transporte de cães de grande porte nos voos, junto ao seu dono.

“Achei muito tranquilo viajar na companhia de um cachorro, sou super a favor da liberação de cães de grande porte no voo. Tenho um shih tzu que pode viajar comigo, mas a minha vira lata não pode, porque tem mais de 10 quilos, mas eu vi um cão controlado pelo seu dono que não incomodou ninguém. É questão de estabelecer regras, cobrar a passagem, se o cachorro late, coloca a focinheira, mas é importante que eles possam ir com a gente”, disse.

O cão bombeiro atua em Santa Catarina e é treinado desde os 60 dias e, depois de um período de trabalho, é liberado para aproveitar as férias do responsável com ele. Hunter é um cão farejador e ajuda a corporação a localizar pessoas perdidas na mata, ou em escombros. “Ele estava vindo de uma missão no Rio e agora seguia para as férias, minha filha até perguntou: ‘mamãe, será que tem décimo terceiro em petisco?’. É aquela coisa, precisamos humanizar o transporte de cães. Tantos cães já morreram por transporte em porão, a minha eu não levo”, finalizou.